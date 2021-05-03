جينيسيس تكشف مواصفات النسخة G70 2022 الجديدة.. صور

كشفت شركة جينيسيس الرائدة و أحد أذرع العملاق الكوري هيونداي، عن فئات النسخة الجديدة G70 موديل 2022، و تعد هذه السيارة واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، و التي تضم الكثير من اللمسات الخاصة التي تأتي على طريقة جينيسيس.

و تقدم النسخة جينيسيس G70 2022 الجديدة عبر باقة من التجهيزات الفنية، حيث تستمد قوتها من محرك توربيني بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 252 حصان، و 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، معتمد على منظومة الدفع الخلفي للنسخة القياسية، مع خيار آخر يعتمد على إمكانيات الدفع الكلي للعجلات.

بالإضافة إلى تجهيزات اخرى تتلق بالإصدار سبورت ادفانسد و النسخة عالية التجهيز سبورت بريستيج، حيث تتسارع كلا من النسختين عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، بينما زودت بمحرك من 6 اسطوانات طرازV6، سعة 3300 سي سي، قار على إنتاج 365 حصان، 376 رطل/قدم من عزم الدوران.

تحتوي المقصورة الداخلية الخاصة بالنسخ القياسية على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط بلغ قياسها 10.25 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل نظام اندرويد اوتو و ابل كار بلاي، بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية، و مقود حركة متعدد المهام، و مقاعد كهربائية التحكم.

و ترتكز السيارة جينيسيس G70 2022 على عجلات رياضية بلغ قياسها 19 بوصة، مدعومة بجنوط مصنوعة من السبائك المعدنية، ذات تصميم هندسي مميز يتخذ الشكل المروحي، و يمكن رؤية علبة المكابح من وراء تلك الأضلاع المعدنية، كما تضم مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، كما تضم باقة من وسائل المساعدة عند القيادة مثل المكابح المتطورة، و نظام التحكم الذكي بالسرعة، ونظام تعليق إلكتروني.