3 حلويات لذيذة يمكنك صنعها في كوب

بوصفات سهلة وسريعة يمكنك تحضير 3 أنواع من الحلويات السريعه فى رمضان لأسرتك ولن يستغرق إعدادها دقائق معدودة إليك المقادير والخطوات يقمها موقع kitchenmag



كعكة الشوكولاتة



سوف تحتاجين:

3 ملاعق كبيرة دقيق

2 ملاعق كبيرة من السكر البني

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الكاكاو

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 ملاعق كبيرة حليب

1 ملعقة كبيرة زبدة

قطرة من خلاصة الفانيليا

1 ملعقة صغيرة من شوكولاتة الحليب

طريقة تطبيق الكيك

أحضرى كوبًا من السيراميك ويمزج الدقيق والسكر ومسحوق الكاكاو ومسحوق الخبز والحليب والزبدة ومستخلص الفانيليا في الكوب ويخلط جيدًا.

ابشري الشوكولاتة بمبشرة ثقوب كبيرة ورشيها فوق الخليط وضعيها فى الميكروويف لمدة 45 ثانية تقريبًا

دع الكيك يبرد لمدة 5 دقائق.



كعكة الكمثرى



سوف تحتاجين:

1 ثمرة كمثرى صغيرة (يجب أن تتناسب مع الكوب الذي ستستخدمه)

نصف ملعقة زيت

1/2 كوب من خليط التوت

1 كوكيز دقيق الشوفان

1 ملعقة صغيرة من السكر البني

3 ملاعق صغيرة من اللوز أو دقيق القمح

1 ملعقة صغيرة من رقائق اللوز

1/8 ملعقة صغيرة قرفة



طريقة تطبيق الوصفة

غلفي التوت بملعقة صغيرة من دقيق القمح أو اللوز وضعيها في الكوب ، ثم ضعى الكمثرى في الأعلى ،

أدهنى الكمثرى بزيت ثم ضعي رقائق اللوز والبسكويت المفتت فوقها ونرش السكر والقرفة.

ويوضع الكوب فى الميكروويف لمدة 2 أو 3 دقائق على أعلى درجة حرارة.



كعكة الشوكولاتة والموز



سوف تحتاجين:

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 ملاعق كبيرة سكر

2 ملاعق كبيرة من الحليب

2 ملاعق كبيرة من زيت البذور

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 بيضة

سكر الفانيليا حسب الرغبة

1/2 موزة

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو



طريقة تطبيق الوصفة

امزجى جميع المكونات الجافة في كوب كبير وأضيفي الحليب والبيض وزيت البذور واخلطي جيدًا.

نقطع الموز إلى قطع صغيرة ونضيفها إلى الخليط.

ويوضع الكوب الميكروويف لمدة 7 إلى 10 دقائق

دع الكيك يبرد قليلاً قبل التقديم الكيك