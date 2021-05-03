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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات و أسعار سوزكي سويفت 2021 في السعودية| صور

مواصفات و اسعار سوزكي
مواصفات و اسعار سوزكي سويفت 2021 في السعودية| صور

تقدم شركة سوزوكي اليابانية العديد من الطرازات المختلفة داخل أسواق السيارات العالمية، و تشارك بنسختها سويفت موديل 2021 داخل السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات و هم، GL و GLX، حيث تعتمد على اطلالة الهاتشباك، و باقة من المواصفات الداخلية، و التي تتعلق بوسائل الامن و السلامة، و عناصر التحكم و الرفاهية.

تعتمد سوزوكي سويفت موديل 2021 على محرك سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 84 حصان، مع 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.

و تأتي سويفت 2021 بنسبة طول بلغت 3840 مم، و بعرض 1735 مم، و 1495 للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 265 لتر، بينما بلغت نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

و تضم السيارة العديد من وسائل الأمن و السامة و التي تشمل، عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، و فرامل ABS مانعة لانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و خاصية مانع السرقة ايموبليز، و برنامج دعم الفرامل BA، مع مرايات جانبية كهربائية، ذلت شرائح ضوئية.

بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية، و تتميز بشبكات هوائية متعددة المقاطع، تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و تحتوي من الداخل أيضا على تكييف هواء، و 4 زجاج كهربائي، و قفل مركزي للـ4 أبواب، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و بصمة، و عجلة قيادة متعددة المهام.

 

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت 2021 : 

 

الفئة الأولى أتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 64,034 ريال سعودي.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 66,344 ريال سعودي.

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