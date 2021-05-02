عشية شم النسيم ... إخلاء شاطئ أبوقير شرق الإسكندرية

أخلت الأجهزة المعنية بحي ثان المنتزة، برئاسة اللواء حسن الجمال، رئيس الحي، شاطئ أبي قير، شرق الإسكندرية، وفض أي تجمعات بالشاطئ، في حضور سكرتير عام الحي، ومديري الإدارات المعنية بالحي .

وأهاب حي ثان المنتزه، بالمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفض التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة وذلك خلال احتفالات عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

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تكثيف حملات التفتيش لمنع خروج رحلات جماعية ببحيرة مريوط

وقد شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، حملة لتطهير شوارع وميادين وسط المحافظة، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وقاد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، برفقة الأستاذ محمد المغربي، سكرتير عام الحي، حملة لتطوير الشوارع والميادين بالمنشية، وذلك بتواجد الإدارات المعنية بالحي.

جاء ذلك تطبيقا للإجراءات الوقائية الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري المتابعة والعمل مستمر.

وفي غرب المحافظة، شدد اللواء أشرف بهجت رئيس حي العامرية ثان بالمرور على بحيرة مريوط لعدم خروج رحلات جماعية بالقارب في البحيرة ومنع وجود أي تجمعات خلال شم النسيم.

وقال اللواء أشرف بهجت إن هذا يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لوضع الضوابط فى ضوء مواجهة فيروس كورونا.

ووجه عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحى بوضع نوبتجية من بعض العاملين بإدارة أشغال طريق بالحى على البحيرة لمنع نزول أي أشخاص أو رحلات بالقوارب وتم المرور والتأكد من عدم نزول قوارب في البحيرة وجارى المتابعة.

يأتي هذا خاصة بعد غرق 20 شخصًا في نهاية فبراير الماضي أثناء رحلة تنزه بالبحيرة الشهيرة.

وقد أعلن أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وكيل الوزارة، وضع خطة بانتشار مفتشي الإدارة علي كافة شواطئ الإسكندرية من ابي قير شرقا حتي سيدي كرير غربا لمعاونة الأحياء في إجراءات منع التجمعات علي تلك الشواطئ والتأكد من التزام الجميع (مستأجرين ومواطنين) بالتعليمات.

وأضاف رشاد، في تصريحات اليوم، أن هذا يأتي بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع تجمعات المواطنين على الشواطئ واحكام اغلاقها خلال عطلة شم النسيم ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد أنه تم إغلاق مداخل شواطئ العجمي بالأسوار في رسالة واضحة وصريحة بإغلاقها، بالإضافة الي تكثيف تواجد المفتشين ومسئولي الرقابة على شواطئ ابي قير والعجمي بشكل خاص.

وأشار إلى وضع خطة للمرور على كافة الكافيهات والمطاعم التي تخضع لرقابة وإشراف الادارة المركزية للسياحة والمصايف يومي الاحد والاثنين الثاني والثالث من مايو الجاري للتأكد من عدم إقامة حفلات بهدف الحد من التكدس والتجمعات.

وأهابت الإدارة بمستأجري الشواطئ ومجالس إدارات قري الساحل الشمالي الالتزام بعدم تواجد المواطنين على الشواطئ وكذلك حمامات السباحة مع توافر اجهزة قياس الحرارة وارتداء الجميع للكمامات وتطبيق التباعد بالأماكن المغلقة.