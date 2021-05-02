عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عشية شم النسيم ... إخلاء شاطئ أبوقير شرق الإسكندرية

إخلاء شاطئ أبوقير
إخلاء شاطئ أبوقير

أخلت الأجهزة المعنية بحي ثان المنتزة، برئاسة اللواء حسن الجمال، رئيس الحي، شاطئ أبي قير، شرق الإسكندرية، وفض أي تجمعات بالشاطئ، في حضور سكرتير عام الحي، ومديري الإدارات المعنية بالحي .

 

وأهاب حي ثان المنتزه، بالمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.

 

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفض التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على الصحة العامة وذلك خلال احتفالات عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

أقرأ أيضًا:

تكثيف حملات التفتيش لمنع خروج رحلات جماعية ببحيرة مريوط

 

وقد شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، حملة لتطهير شوارع وميادين وسط المحافظة، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

 

وقاد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، برفقة الأستاذ محمد المغربي، سكرتير عام الحي، حملة لتطوير الشوارع والميادين بالمنشية، وذلك بتواجد الإدارات المعنية بالحي.

 

جاء ذلك تطبيقا للإجراءات الوقائية الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري المتابعة والعمل مستمر.

 

وفي غرب المحافظة، شدد اللواء أشرف بهجت رئيس حي العامرية ثان بالمرور على بحيرة مريوط لعدم خروج رحلات جماعية بالقارب في البحيرة ومنع وجود أي تجمعات خلال شم النسيم.

 

وقال اللواء أشرف بهجت إن هذا يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لوضع الضوابط فى ضوء مواجهة فيروس كورونا.

 

ووجه عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحى بوضع نوبتجية من بعض العاملين بإدارة أشغال طريق بالحى على البحيرة لمنع نزول أي أشخاص أو رحلات بالقوارب وتم المرور والتأكد من عدم نزول قوارب في البحيرة وجارى المتابعة.

 

يأتي هذا خاصة بعد غرق 20 شخصًا في نهاية فبراير الماضي أثناء رحلة تنزه بالبحيرة الشهيرة.

 

وقد أعلن أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وكيل الوزارة، وضع خطة بانتشار مفتشي الإدارة علي كافة شواطئ الإسكندرية من ابي قير شرقا حتي سيدي كرير غربا لمعاونة الأحياء في إجراءات منع التجمعات علي تلك الشواطئ والتأكد من التزام الجميع (مستأجرين ومواطنين) بالتعليمات.

 

وأضاف رشاد، في تصريحات اليوم، أن هذا يأتي بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع تجمعات المواطنين على الشواطئ واحكام اغلاقها خلال عطلة شم النسيم ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وشدد أنه تم إغلاق مداخل شواطئ العجمي بالأسوار في رسالة واضحة وصريحة بإغلاقها، بالإضافة الي تكثيف تواجد المفتشين ومسئولي الرقابة على شواطئ ابي قير والعجمي بشكل خاص.

 

وأشار إلى وضع خطة للمرور على كافة الكافيهات والمطاعم التي تخضع لرقابة وإشراف الادارة المركزية للسياحة والمصايف يومي الاحد والاثنين الثاني والثالث من مايو الجاري للتأكد من عدم إقامة حفلات بهدف الحد من التكدس والتجمعات.

 

وأهابت الإدارة بمستأجري الشواطئ ومجالس إدارات قري الساحل الشمالي الالتزام بعدم تواجد المواطنين على الشواطئ وكذلك حمامات السباحة مع توافر اجهزة قياس الحرارة وارتداء الجميع للكمامات وتطبيق التباعد بالأماكن المغلقة.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية شاطئ أبوقير إخلاء الشواطئ شم النسيم

ترشيحاتنا

أصغر 5 سيارات داخل السوق السعودي لـ موديلات 2021| صور

الصحة توضح أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

السعودية.. التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

بعد التعادل مع بيراميدز .. الزمالك يواصل صدارة الدوري.. والأهلي وصيفا

مشاهير يحلمون برئاسة أمريكا.. نجاح ترامب ألهم نجوم هوليوود للترشح لمنصب الرئيس

هل دخلت السلالة الهندية لكورونا مصر ..الصحة تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

إنذار بكارثة .. تجمعات وزحام في مناطق متفرقة بالقاهرة رغم التحذيرات من كورونا ..فيديو

تم تأجيلها.. تفاصيل شغب جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول.. شاهد

اجتماع عاجل في الأهلي للرد على قرار اتحاد اليد بشأن بطولتي الدوري والكأس

محمود علاء والجهاز الفني للزمالك يهاجمون حكم مباراة بيراميدز

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ