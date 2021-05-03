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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيف خلد مسلسل الاختيار 2 اسم الشهيد أحمد الرفاعي

صدى البلد

تصدرت الحلقة الـ 20 من مسلسل “الأختيار” تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تخليدها لاسم الشهيد أحمد الرفاعي بعد استشهاده اثر انفجار عبوة ناسفة.

 

تفاعل الجمهور بشكل كبير من أحداث الحلقة من خلال تعليقاتهم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مقاطع الفيديوهات.

 

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

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وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

"الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي

التواصل الاجتماعي انفجار عبوة ناسفة بيتر ميمي كريم عبد العزيز الاختيار 2 شركة سينرجي

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