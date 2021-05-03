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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يفوز على شبابه بسباعية استعدادا لمواجهة الأهلي

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على  فريق "الأمل" بالنادي بسباعية نظيفه خلال اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء اليوم في إطار استعدادات الفريق الأول لمواجهة الأهلي.

أحرز سباعية الاتحاد كل من:" خالد قمر وأحمد راشد ومحمدالصباحي وحسام عاشوروعبد السميع وهدفين لأحمد حجي

ورفض حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح راحة للاعبين واستئناف التدريبات  بعد التعادل أمام سموحة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري.


ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فريق الأمل بالنادي مساء اليوم استعدادا لمباراة الأهلي القادمة.

 


وانتهت أحداث لقاء الاتحاد السكندري أمام نظيره سموحة بالتعادل الإيجابى في ديربي الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الممتاز.

 

ونجح الاتحاد السكندري في التقدم والسيطرة على اللقاء وإحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب رزاق سيسيه، ثم في الدقيقة الـ49 يتقدم اللاعب إيمانويل اوكوي ليحرز الهدف الثاني للاتحاد السكندري.

 

ومع أحداث الشوط الثاني ينتفض سموحة ويعود للقاء، وفي الدقيقة 56 يحرز الهدف الأول اللاعب محمود البدري، ثم سرعان ما تأتي هجمة مرتدة لصالح سموحة يحرز منها الهدف الثاني لسموحة اللاعب أحمد عبد القادر.

 

لينتهي ديربي الإسكندرية بهدفين لكل فريق، ويتجمد رصيد الاتحاد بـ29 نقطة في المركز الخامس، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة.

 

ويواجه الاتحاد نظيره الأهلي في المباراة القادمة يوم 6/5.
 

الاتحاد السكندري فريق الأمل الأهلى الدوري المصري أخبار الرياضة

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