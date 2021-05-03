عالم فيروسات هندي يكشف أسباب ارتفاع معدل الإصابة بكورونا ويحذر من حدوث طفرات خطيرة

حذر عالم الفيروسات الهندي شهيد جميل من حدوث طفرات طفيفة في بعض أنواع عينات كورونا - كوفيد 19 التي قال إنه يجب دراستها عن كثب.

وقال جميل، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجموعة الاستشارية العلمية لعلم الوراثة الهندية SARS-CoV-2 (INSACOG) ، لرويترز يوم الأحد "نحن علماء INSACOG نشهد ظهور بعض الطفرات في بعض العينات التي قد لا تجدي معها الاستجابات المناعية في جسم المصاب".

ورفض عالم الفيروسات الإفصاح عما إذا كانت الطفرات قد تم اكتشافها في البديل الهندي أو أي سلالة أخرى من فيروس كورونا.

وأوضح أنه "ما لم تقم بزراعة تلك الفيروسات واختبارها في المختبر ، لا يمكنك الجزم" فيما يتعلق بالعواقب.

وشدد جميل على أنه "في هذه المرحلة ، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنهم يتوسعون أو ما إذا كان من الممكن أن يكونوا خطرين ، لكننا وضعنا علامة عليها حتى نراقب الكرة".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يحاول فيه INSACOG فهم سبب الارتفاع الكبير الحالي في حالات كورونا في الهند ، وما إذا كان B.1.617 ، وهو متغير تم اكتشافه لأول مرة في البلاد ، قد يكون سببًا.

ورفضت منظمة الصحة العالمية (WHO) حتى الآن إعلان السلالة الهندية على أنها "متغير مثير للقلق" ، لكنها أشارت إلى أن الطفرة كان لها معدل نمو أعلى من غيرها من السلالات المنتشرة في الهند.