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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..محمد سامي السقا مش هيناسبني..و أحمد موسي محذرا المواطنين: الموجة الثالثة صعبة بشهادة جميع الأطباء

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

كفتة بالمنديل .. حسام موافي يكشف سبب ظهور الكرش
كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب الكرش.

صاحب شخصية البكاتوشي في الاختيار2 يكشف كواليس العمل
كشف الفنان محمد يونس، كواليس تجسيده دور شخصية البكاتوشي في مسلسل الأختيار 2.

المخرج محمد سامي يبكي على الهواء لهذا السبب.. فيديو
أكد المخرج محمد سامي، عشقه للفنانة القديرة الراحلة أحلام الجرتلي ، التي ظهرت بشخصية "أم غفران" فى مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وكان لظهور الجريتلى طلة خاصة بأداء فنى متميز وكأنها تودع جمهورها من خلال آخر أعمالها الدرامية بترك بصمة كبيرة ومميزة من فنانة قديرة قدمت عددا من الأعمال والأدوار المهمة بتاريخها الفني.

الناس عايزة تأذيني .. إيهاب توفيق: الحال وصل بيهم إنهم يعملولي حاجات في بيتي
أكد المطرب إيهاب توفيق، أن هناك أشخاصا في مجال الغناء في مصر كارهين لعودته للغناء مرة أخرى، حتى لا يتسبب لهم في مزاحمة أو قلق، قائلا: "واجهت مؤامرة، وأنا تأذيت في حد عملي حاجة مؤذية في البيت".

محمد سامي: أحمد السقا مش هيناسبني.. ورسالة نارية لـ منتقدي نسل الأغراب
حل المخرج محمد سامي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة "، والمذاع على قناة "، المحور.

تعليق ناري من عمرو أديب على المصالحة مع الإخوان .. فيديو
.علق الإعلامي عمرو أديب، على دعوات المصالحة مع الإخوان، قائلا: "فيه لعبة لا تتفق مع أصول المنطق أو السياسة".

أحمد موسي محذرا المواطنين: الموجة الثالثة صعبة بشهادة جميع الأطباء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يشاهده في الشارع يدعو لعدم الاطمئنان فيما يخص فيروس كورونا .

يسبب الوفاة .. تحذير عاجل من رئيس الطب الوقائي للمواطنين
قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب والوقائي، إن وزارة الصحة تستعد لأعياد شم النسيم كما تستعد لباقي الأعياد من حيث توفير المستشفيات وتوفيرها، موضحا: وزارة الصحة تعمل على التأكد من صحة الغذاء وذلك من أجل حماية صحة المواطنين.

الصحة توضح أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا
قال محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن هناك زيادة فى الإصابات وكل المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا.

محافظ البحر الأحمر: تطعيم 30 ألف فرد من العاملين بالمنشآت السياحية
قدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الشكر للقيادة السياسية علي إهتمامها بالمحافظة ومدينة الغردقة.

 

محمد سامى نسل الأغراب الاختيار2 برنامج العرافة الدكتور حسام موافي شخصية البكاتوشي وزارة الصحة

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