"احمرار العين"..تعرف على الأعراض الجديدة لفيروس كورونا المستجد

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العلمية مكافحة كورونا ، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر اقترب من الخطر مؤكدة أن هناك زيادة الان في إصابات فيروس كورونا بالإضافة إلى زيادة الوفيات.



وأضافت وجيدة أنور خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن الموجة الأولى من كورونا كانت أعراضها واضحة وكان منها السعال الجاف وارتفاع في درجات الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق .

وأوضحت وجيدة أنور ، أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا الآن لم تعد واضحة في هذه الموجة بسبب خفة الإصابة ولكن الإصابة الجديدة ينتج عنها أعراض ومنها احمرار العين والتهاب غشاء العين وطفح جلدي .

وتابعت وجيدة أنور ، أن هذه الأعراض الجديدة تم رصدها في المستشفيات وفي المراجع الطبية .