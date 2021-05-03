تطوير 10 مكاتب تموينية في كفر الشيخ

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر توجيهاته بتطوير مكتب تموين بندر دسوق، ضمن تطوير المكاتب التموينية بالمدن المختلفة بدائرة المحافظة، وذلك في إطار توقيع بروتوكول بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي لتطوير المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وجه رئيس مركز ومدينة دسوق، بتوفير مكان يمكن تحويله وتطويره إلى مركز خدمة مطور لخدمة أهالى بندر ومركز دسوق، لافتًا أن تطوير هذه المكاتب يساهم في تقصير الوقت بشكل كبير، وإنهاء الطوابير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة سواء استخراج بطاقات بدل فاقد أو تالف أو بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أنه تم تطوير مركز خدمة مواطنين بندر دسوق بجوار موقف الأرياف العمارات التابعة للوحدة المحلية، والذى يحتوى على 6 منافذ أو شبابيك لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وسيتم تشغيله خلال الأسبوع القادم فور الانتهاء من بعض التجهيزات،تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، بالإضافة إلى أنه تم تحديد 9 مكاتب تصلح للتطوير من حيث المساحة والارتفاع بـ 9 مدن مختلفة بدائرة المحافظة، ليكون إجمالي مراكز الخدمة المطورة بدائرة المحافظة 10 مراكز خدمة تضُم 56 منفذ أو شباك وهم؛ "مركز خدمة فوه، مركز خدمة بندر دسوق، مركز خدمة شباس عمير، مركز خدمة الحمراوى، مركز خدمة سيدى غازى، مركز خدمة بندر كفر الشيخ، مركز خدمة الحدادى، مركز خدمة بندر بلطيم، مركز خدمة بندر الحامول، مركز خدمة بندر بيلا "، لافتًا أن تطوير هذه المكاتب يتم من الناحية التكنولوجية والانشائية.