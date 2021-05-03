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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل تدخلها لإنهاء أزمة مصرية عالقة بمطار الدوحة.. فيديو

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل تدخلها لحل أزمة مصرية عالقة في مطار الدوحة بعد نشر استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

قالت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "لقيت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، مناشدة واستغاثة من والدة طالبة كانت مقيمة بفرنسا، ومن خلال التعليقات والتواصل مع والدة الطالبة، اكتشفت أن الطالبة كانت تدرس في فرنسا وكانت نازلة على الخطوط القطرية، وكان عندها ترانزيت في قطر".


وأشارت: "بدأت أسأل هل هي معها تحليل PCR لأنه كان هناك توقيف للطالبة في مطار الدوحة، ووالدتها ردت عليا، والمشكلة كانت تشكك في التحليل وأنه غير مختوم"، موضحه: "تواصلت مع الطالبة وعرفت أبعاد الموضوع وطلبت منها صورة جواز السفر ورقم تليفونها".


وأوضحت: "كان هناك مساعدة وتنسيق وتواصل مع سلطات الطيران في مطار الدوحة"، لافته: "كانوا سيرحلون الطالبة على أول طيارة لفرنسا.. وكان هناك تنسيق تام، وتم حجز الطيران للطالبة على أول طائرة في اليوم التالي.. وتم وصولها لمصر اليوم، وكان هناك تنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الطيران لاستقبالها وإنهاء إجراءاتها بمنتهى السرعة".

مواقع التواصل الاجتماعي نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وزارة الطيران التواصل الاجتماعي وزارة الصحة المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم الخطوط القطرية

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