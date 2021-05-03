بالكاجوال.. بسنت النبراوي من كواليس "اللي مالوش كبير"

نشرت الفنانة بسنت النبراوي، صورة جديدة من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت بسنت النبراوي بإطلالة كاجوال انيقة مرتدية توب باللون الابيض، ونسقت معه ببنطال جينز اسود وعلقت "اللي مالوش كبير" نالت إعجاب متابعيها.



مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أن آخر أعمال بسنت النبراوي مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ويشارك فيه مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر لكل من: ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم أبرزهم: حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.