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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صداقة عمر.. ما قاله سيد مكاوي عن صلاح جاهين: "عاملين زي الشاي بلبن"

سيد مكاوى وصلاح جاهين
سيد مكاوى وصلاح جاهين

قالت السفيرة إيناس مكاوى، إن سيد مكاوى الفنان كان بالنسبة لها شخصين الأول المشهور والمعروف بأغانيه عند الناس والشخصية الاخرى كانت سيد مكاوى المسحراتى وصاحب المسرح حيث كان لديه القدرة أن يقوم بإعادة لحن الاغانى ويقوم بغنائها بطريقته الخاصة حتى تظل عالقة مع الناس.

تابعت"إيناس مكاوى"، خلال لقائها فى برنامج "المواجهة "مع ريهام السهلى المذاع على فضائية extra news ،أنه عند سؤال صلاح جاهين فى أحد البرامج الإذاعية :لو هتروح كوكب تانى هتاخد مين معاك أمك أم أختك أم زوجتك ..رد جاهين :هاخد سيد مكاوى، لافتة أن جاهين كان دائما يقول: أنا وسيد مكاوى مثل الشاى بلبن.

أوضحت "إيناس مكاوى"، أن علاقة سيد مكاوى وصلاح جاهين كانت قوية جدا وكنا بينهم توئمة فى الفن والتقاء الأفكار،مشيرة إلى أنهم سيد مكاوى وصلاح جاهين وعبدالرحمن الأبنودى توفوا فى يوم 21 أبريل مع اختلاف السنين.

 

وأضافت "إيناس مكاوى"شيخ الملحنين كان دائم التمتع بالرضا والسعادة وإمتاع الذات وإمتاع الآخرين ولم يشعر يوم بالضجر والزهق من الحياة ، لافتة أنه كان مقدر لكل نعم الحياة وراضى دائما بقضاء الله وقدره.

سيد مكاوي صلاح جاهين اخبار التوك شو

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