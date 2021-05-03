ليون يفوز على موناكو 3-2 في الدوري الفرنسي لكرة القدم

حقق ليون انتصارا ثمينا على مضيفه موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب لويس الثاني، في إطار الجولة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



سجل ثلاثية ليون كل من ممفيس ديباي في الدقيقة 57، ومارسيلو في الدقيقة 77، وريان شرقي في الدقيقة 89، بينما أحرز هدفي موناكو كل من كيفن فولاند في الدقيقة 25، ووسام بن يدر في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، ولعب ليون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد لاعبه ماكسينس كاكيريت.



وبذلك الفوز رفع ليون، رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد موناكو عند 71 نقطة في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ليل و4 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.