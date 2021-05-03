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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النمر الحلقة 20 .. محمد إمام يكشف حقيقته لـ كبار الصاغة

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة ٢٠ من مسلسل “النمر" عددا من الاحداث المثيرة نستعرضها من خلال السطور التالية..

قيام كبار الصاغة “الشيمى وعنتر الحلق وشمس” الحلق بالامساك “بسكلانس” وتعذيبه حتى يعترف بمكان "النمر".

واخبر "نصر" “النمر” بما حدث “لسكلانس” ،ودهب “النمر” اليهم واخبرهم بحقيقته انه “عبدالله ابن ماهر الشيمى” الذى قتلوه من ٢٠ عام حتى يسرقوه منه الذهب .

وحاولت والدة "ملك" قتلها بالسكين فتتصل ملك على الفور" بنوح " فيأتى ومعه الطبيب النفسى الخاص بها ويحضر لها العلاج الازم، وهنا تفكر ملك أن والدها الشيمى "محمد رياض" كان لديه حق فى دخول والدتها لمستشفى الأمراض النفسية

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بعد عرض الحلقة الـ 20 من النمر.. محمد إمام يعلق على تصدره ترند الدول العربية

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مسلسل النمر الحلقة 19: هنا الزاهد تكتشف حقيقة عمل حجاج عبد العظيم مع محمد إمام

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود،بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

محمد رياض مسلسل هوجان محمد امام بيومي فؤاد مسلسل النمر الحلقة 20 الفنانة هنا الزاهد نرمين الفقي قناة الحياة 2021

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