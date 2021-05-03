عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تشن هجوما على الصين

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أن الصين تتصرف بشكل أكثر قمعا في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "قلقون من تصرفات الصين الاقتصادية وخاصة سرقة الملكية الفكرية الأمريكية".

txt

الخارجية الأمريكية: لا حل للأزمة اليمنية بدون السعودية

txt

الخارجية الأمريكية: تحديات كبيرة رغم إحراز "تقدم" على مستوى محادثات فيينا

ومن ناحية أخرى، دعت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة، إلى كبح جماح قواتها على الخطوط الأمامية، التي قالت بكين إنها أصبحت أكثر نشاطا في الجو والبحر بالقرب من الصين هذا العام.

وأكدت الصين مرارا أن الوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي ومضيق تايوان هو العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، بينما تقول الولايات المتحدة إن لديها حرية الملاحة في تلك المناطق التي تعتبرها الصين ساحتها الخلفية الجغرافية الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في إيجاز صحفي، نقلته "رويترز"، إنه منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير، زادت عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحار حول الصين 20 في المئة، بينما ارتفع نشاط طائرات الاستطلاع الأمريكية 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف تشيان: "نحث الجانب الأمريكي على فرض قيود صارمة على قواته في الخطوط الأمامية والالتزام باللوائح بما في ذلك قواعد السلوك الخاصة بسلامة المواجهات الجوية والبحرية واللوائح الدولية لمنع الاصطدام في البحر، ومنع وقوع حوادث خطيرة مماثلة مرة أخرى".

 

وزير الخارجية الامريكي وزارة الدفاع الصينية الصين الوجود العسكري الأمريكي بحر الصين الجنوبي

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية تكشف حقيقة تقدم طلب بإلغاء حظر التجول

الأرصاد السعودية تعلن توقعاتها بشأن طقس اليوم الإثنين

الصين تسجل 11 إصابة بفيروس كورونا

بينهم مصريين.. مصرع 50 شخصا غرقا قبالة سواحل ليبيا

أوامر ملكية سعودية.. تعيين نواب ومساعدين لبعض الوزراء

أوامر ملكية سعودية.. السواحة لهيئة الفضاء وفيصل بن فاضل وزيرا للاقتصاد والتخطيط

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

دولة جديدة تصل إلى 3 ملايين إصابة بكورونا

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. وكيل فولكس فاجن ينفي استيراد سيارات كهربائية للعلامة الألمانية في مصر

تضامن البرلمان تناقش موازنة الحماية الاجتماعية بحضور القباج .. غدا

تذبذبات حادة.. سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-5-2021

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

اغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح .. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ جمهورها | شاهد

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1442 - 2021؟.. الليلة في هذا الوقت

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

ترضعه حليبها.. شاهد كلبة تتبنى غراب يعتقد أنها والدته.. صور

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ