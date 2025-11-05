قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على كلوب بروج البلجيكي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويستهدف برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، مواصلة صحوته في دوري الأبطال بإسقاط كلوب بروج وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وكان برشلونة اكتسح أولمبياكوس اليوناني بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة في المركز الـ12 بجدول ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة وكلوب بروج في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ملعب جان بريدل”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

في المقابل، يتسلح كلوب بروج بعاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات أمام البلوجرانا أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويوجد كلوب بروج في المركز الـ24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين.

