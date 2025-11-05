موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على كلوب بروج البلجيكي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، مواصلة صحوته في دوري الأبطال بإسقاط كلوب بروج وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وكان برشلونة اكتسح أولمبياكوس اليوناني بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة في المركز الـ12 بجدول ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة.

موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة وكلوب بروج في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ملعب جان بريدل”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

في المقابل، يتسلح كلوب بروج بعاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات أمام البلوجرانا أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويوجد كلوب بروج في المركز الـ24 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين.