محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.. صور

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وذلك قبل انطلاق فعاليات تدشين مبادرة «أسرة المستقبل» بالمجمع الثقافي.

وخلال اللقاء، رحب محافظ كفرالشيخ بالدكتور طلعت عبدالقوي، مشيدًا بجهود الجمعية في دعم قضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مؤكدًا أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء الأسرة المصرية الواعية وتحقيق التنمية المتكاملة على مستوى المحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور طلعت عبدالقوي عن سعادته بزيارة محافظة كفرالشيخ، مثمنًا ما تشهده من تطور في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مبادرة «أسرة المستقبل» تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة وتنظيم النسل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.