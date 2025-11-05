قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره القيرغيزي.. فيديو
البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وذلك قبل انطلاق فعاليات تدشين مبادرة «أسرة المستقبل» بالمجمع الثقافي.

وخلال اللقاء، رحب محافظ كفرالشيخ بالدكتور طلعت عبدالقوي، مشيدًا بجهود الجمعية في دعم قضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مؤكدًا أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لبناء الأسرة المصرية الواعية وتحقيق التنمية المتكاملة على مستوى المحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور طلعت عبدالقوي عن سعادته بزيارة محافظة كفرالشيخ، مثمنًا ما تشهده من تطور في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مبادرة «أسرة المستقبل» تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة وتنظيم النسل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جامعة أسوان تنظم ملتقى "النيل حضارة تجمعنا الهوية الإفريقية والتنوع الثقافي"

جامعة أسوان تنظم ملتقى "النيل حضارة تجمعنا الهوية الإفريقية والتنوع الثقافي"

حاج يدعو من على جبل عرفات

5 تأشيرات.. نقابة أطباء الأسنان تعلن عن قرعة فريضة الحج لعام 2026

دوري مدارس مصر

وزارة التربية والتعليم تطلق فعاليات المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر|صور

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد