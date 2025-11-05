15 كشافًا جديدًا.. صيانة دورية لشبكة الإنارة العامة بـ غرب كفر الشيخ

تواصل الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ جهودها المكثفة في أعمال الصيانة الدورية لأعمدة وشبكة الإنارة العامة بحي غرب كفر الشيخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف ومتابعة المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وإشراف ميداني مباشر من إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب كفر الشيخ.

وشملت الأعمال تنفيذ صيانة شاملة لعدد من أعمدة الإنارة واستبدال الكابلات التالفة، فضلًا عن تركيب 15 كشاف إنارة جديدا بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك لرفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الإضاءة بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والأمن للمواطنين خلال فترات الليل.

وصرح رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بأن الوحدة المحلية بكفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال الصيانة الدورية بنطاق حي شرق وغرب المدينة، ومتابعة بلاغات المواطنين الخاصة بالإنارة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ وفق خطة زمنية تشمل جميع مناطق الأحياء لضمان استمرارية الخدمة وجودتها.

جاء ذلك بمشاركة رضا سعد، مدير قسم كهرباء حي غرب كفر الشيخ، وفريق الصيانة بقسم الكهرباء بحي غرب.