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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد الغندور يعلق على الوقت المحتسب بدل الضائع فى مباراة الزمالك وبيراميدز

صدى البلد

علق الإعلامى خالد الغندور على الوقت المحتسب بدل الضائع فى مبارة الزمالك وبيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى ونشر تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

 

وكتب الغندور “الجهاز الفني للزمالك حاسب الوقت الملعوب من الوقت الضايع علي الاستوب ووتش دقيقة ٣١ ثانية وهو رافع ٨ دقائق ويا تري فين حكام الفار”.

 

تعادل فريق الزمالك، إيجابيا أمام بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات الجولة الـ 19 بالدورى الممتاز.

ورغم التعادل فقد الزمالك نقطتين في ترتيب جدول الدورى الممتاز واعتلى القمة برصيد 41 نقطة فيما حل خلفه في المركز الثاني فريق النادي الأهلي برصيد 37 ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

الجهاز الفني للزمالك حاسب الوقت الملعوب من الوقت الضايع علي الاستوب ووتش دقيقة ٣١ ثانية و هو رافع ٨ دقائق و يا تري فين حكام الفار

تم النشر بواسطة ‏‎Khaled Elghandour‎‏ في الأحد، ٢ مايو ٢٠٢١

 

الزمالك الأهلى النادي الأهلي الدوري الممتاز خالد الغندو

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