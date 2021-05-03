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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

20 مليون مصاب.. الهند بين أنياب كورونا والجهود الدولية مستمرة لإنقاذها

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الهند إلى ما يقرب من 20 مليون إصابة، وذلك بعد تسجيلها أكثر من 300 ألف حالة جديدة لليوم الثاني عشر على التوالي.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين: "تم تسجيل 368147 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19.93 مليون، كما تم تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، وووصل العدد الكلي للوفيات في البلاد إلى 218959".

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في البلد البالغ عدد سكانه 1.35 مليار نسمة قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

وامتلأت المستشفيات عن آخرها وتضاءل مخزون الأوكسجين، وتجاوز الوضع الطاقة الاستيعابية للمشارح ومحارق الجثث في الهند.

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وفرضت 11 ولاية على الأقل شكلا من أشكال القيود لمحاولة كبح انتشار العدوى، لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مترددة في فرض عزل عام على مستوى البلاد، خشية التداعيات الاقتصادية.

ووقع زعماء 13 حزبا معارضا أمس الأحد رسالة تحث مودي على تدشين حملة تطعيم وطنية بالمجان على الفور وإعطاء الأولوية لإمداد المستشفيات ومراكز الصحة بالأوكسجين.

وأرجأت عدة ولايات هندية توسيع نطاق حملة تطعيم البالغين التي كان من المقرر أن تبدأ يوم السبت، وذلك بسبب نقص اللقاحات. وتقول وزارة الصحة إن لدى الولايات عشرة ملايين جرعة، وإن مليوني جرعة أخرى ستورّد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وعلى الرغم من أنها أكبر منتج للقاحات في العالم ليس لدى الهند منها ما يكفي لتحصين سكانها، مما يقوض خطة لتكثيف وتوسيع برنامج التطعيم اعتبارا من يوم السبت. وحصل حوالي تسعة بالمئة من السكان فقط على جرعة واحدة من لقاح كورونا.

وتتدفق المساعدات الدولية على البلاد. وقالت الحكومة البريطانية أمس الأحد إنها سترسل ألف جهاز تنفس اصطناعي إلى الهند.

أعلنت شركة "فايزر" للأدوية المصنعة للقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، أنها تبرعت بأدوية للهند بقيمة أكثر من 70 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها قررت التبرع بأدوية بقيمة أكثر من 70 مليون دولار إلى الهند لمكافحة تفشي فيروس كورونا في هذا البلد، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت الشركة أنها تبحث مع الحكومة الهندية مسار الموافقة العاجلة لاستخدام لقاح فايزر بشكل عاجل في الهند لمواجهة تفشي الفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كورونا الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة أخرى على الأقل حول العالم.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي الآن رابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

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