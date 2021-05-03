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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. انطلاق أولى الرحلات الجوية لإجلاء العراقيين من الهند

صدى البلد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، انطلاق أولى رحلاتها الجوية المخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين من جمهورية الهند.


وقالت الوزارة - في بيان لها -أوردته وكالة الأنباء العراقية - إنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير النقل ناصر حسين الشبلي، سيرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أولى رحلاتها الاستثنائية إلى جمهورية الهند والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الأراضي الهندية والذين ناشدوا الوزارة لإعادتهم إلى أرض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا".


وأوضح مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي أشرف ميدانيا على تنفيذ الرحلة أن الرحلة تمت بعد الحصول على الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

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العراق.. انطلاق أولى الرحلات الجوية لإجلاء العراقيين من الهند

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