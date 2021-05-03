عمل كبير .. الأولمبية تهنئ الكاراتيه على إنجاز الدوري العالمي

حرصت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب على تهنئة اتحاد الكراتيه برئاسة محمد الدهراوي على النتائج التي حققها لاعبو منتخبنا الوطني في بطولة الدوري العالمي التي أقيمت في لشبونة بالبرتغال.

أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في بيان له عن خالص التهنئة للاعبي منتخبنا الوطني على النتائج المميزة التي تحققت في بطولة الدوري العالمي ونجاح الثنائي جيانا فاروق وعلي الصاوي في التأهل إلى أولمبياد طوكيو الصيف الجاري.

أكد حطب أن النتائج المميزة التي تتحقق خلال الفترة الحالية نتيجة عمل كبير وتنسيق كامل بين الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وأن هدف الجميع هو رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية وتحقيق البطولات في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة للرياضة.

أضاف رئيس اللجنة الأولمبية أن ما حققه منتخب الكاراتيه في بطولة الدوري العالمي هو إنجاز كبير ويؤكد أن الرياضة المصرية على الطريق الصحيح وكل هذه النتائج التي تتحقق في البطولات العالمية خلال الفترة الحالية ضمن الاستعدادات للهدف الأكبر وهو المنافسة على ميداليات في أولمبياد طوكيو.

يذكر أن المنتخب حصل على ميداليتين فضيتين، و٤ ميداليات برونزية فى بطولة البريميرليج الدولية بالبرتغال حيث فازت جيانا فاروق و ياسمين حمدي بالفضية، بينما جاءت البرونزيات من نصيب كاتا جماعي وعلي الصاوي وفريال أشرف وعبدالله ممدوح.‎