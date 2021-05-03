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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يباشر إغلاق الحدائق والمنتزهات بأعياد شم النسيم ..صور

بالصور: محافظ الغربية
بالصور: محافظ الغربية يباشر إغلاق الحدائق والمنتزهات بأعياد

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات والتى تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع كافة صور وأشكال لتجمعات المواطنين فى الأماكن العامة وتزامنًا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أقرتها الحكومة والتى بدأت الخميس الماضى وتنتهى اليوم الاثنين.  

كان محافظ الغربية قد وجه رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع "شم النسيم" وتكثيف الحملات على مدار اليوم لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمنع أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية فى الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش مشددًا على استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية. 

يُذْكَر أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ٥٩٣ والذي يقضي بغلق كافة الحدائق والمتنزهات وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد منع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه منع الاحتفالات والتجمعات أياً كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتريات والكافيهات (بنسبة ٥٠٪ من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة وذلك حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

بالصور: محافظ الغربية يباشر إغلاق الحدائق والمنتزهات بأعياد شم النسيم

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أخبار محافظة الغربية اغلاق منتزهات الحدائق أعياد شم النسيم كورونا مصل كورونا

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