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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة لـ ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

تلقى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، ضربة موجعة بعد تأكد غياب رفائيل فاران مدافع الفريق، عن مواجهة تشيلسي، للإصابة.

ومن المقرر، أن يحل ريال مدريد ضيفًا على تشيلسي، بعد غدٍ الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيانه: أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا رافائيل فاران، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من إصابة في العضلة المبعدة اليمنى".


وكانت انتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي في إسبانيا على ملعب “الفريدو دي ستيفانو” معقل الميرنجي، بالتعادل الإيجابي 1-1.

ريال مدريد تشيلسي زيدان رافائيل فاران دوري ابطال أوروبا

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