يوما ما ستتخلى عن إرضاء الآخرين|محمود حجازي في رسالة غامضة من الإسكندرية

محمود حجازي في احدث ظهور له

شارك الفنان الشاب محمود حجازي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهر محمود حجازي في الصورة من اسكندرية و علق قائلا :" باحثا عن هويتي في إرضاء الله و إرضاء نفسي... يوما ما ستتخلي عن إرضاء الآخرين "

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا. وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :

-عندك حق و الله

-صح جدا

-اهم حاجه فعلا إرضاء النفس

و يشارك محمود حجازي في مسلسل "حرب أهلية" من بطولة النجمة يسرا وباسل خياط، ويشاركهم صحبة من نجوم الفن، أروى جودة ومحمود حجازي وجميلة عوض وسارة التونسي، ويعد العمل من اخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وانتاج سينرجي والعدل جروب، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021