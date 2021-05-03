محافظ الفيوم يتابع التزام الأندية الرياضية والمحميات والمنشآت السياحية بقرار الغلق ..شاهد

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة ميدانية لمتابعة التزام الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ والأندية الرياضية والمحميات والمنشآت السياحية بقرار الغلق خلال أعياد شم النسيم، ومنع التجمعات، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة الميدانية للمحافظ شملت تفقد ميدان السواقي، ونادي قارون الرياضي، كما شملت طريق القاهرة الفيوم والساحل الجنوبي لبحيرة قارون، وقرية تونس السياحية.

وقال "الأنصاري" أنه لم يتم خلال الجولة رصد أي مخالفة للمواطنين والمنشآت السياحية للإجراءات الاحترازية، في ظل وجود أمني مكثف بمداخل المحافظة، والأكمنة المرورية، وغلق الطرق المؤدية للمحميات، ومنع دخول سيارات النقل الجماعي ذات النشاط السياحي إلى المحافظة طوال فترة سريان القرار.

وكشف المحافظ عن هدوء حركة السير على الطرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً التنسيق الكامل مع مديرية الأمن في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأى محاولة اختراق للقرارات، كما يبعث برسالة طمأنينة لجميع أهالى المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم أن المنشآت السياحية تعمل حالياً وفقاً لبروتوكول وزارة السياحة، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت السياحية ومراجعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ خلال الجولة لرؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق بسرعة إعداد بيان برؤساء القرى وعمال النظافة والعاملين الذي يتعاملون مع الجمهور بصورة مباشرة بكل مركز، لتطعيمهم بلقاح كورونا.

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