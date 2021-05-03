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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. عملة إيثيريوم المشفرة تحقق 3000 دولار أمريكي.. وفورتنايت تقاضي آبل فى أكبر محاكمة فى تاريخها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»،مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة،نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

لإطالة عمر بطارية هاتفك الذكى .. 7 نصائح لابد من إتباعها

 

يقل عمر بطارية الهاتف الذكى  تدريجيا بعد فترة من استعماله، خاصة مع استغراق ساعات طويلة من اللعب على الهاتف ، وتصفح الإنترنت ومتابعة التطبيقات المختلفة؛ الأمر الذى يؤثر على بطارية الهاتف، ولكن أحيانا ما تكون هناك أسباب رئيسية تجعل البطارية تتأثر بشكل غير طبيعى، مما يجبرك على تغيير عاداتك نحو الاستخدام لإطالة عمر البطارية  والمحافظ عليها.

 

عملة إيثيريوم المشفرة الجديدة تحقق 3000 دولار أمريكي للمرة الأولى


شهدت عملة Ethereum إيثيريوم المشفرة ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعرها 3000 دولار أمريكى، مع توقعات لتحقيقها 5000 دولار خلال الساعات القادمة، وذلك بعد انفصالها عن سعر البيتكوين.

 

تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف Oppo Reno6 من أوبو .. تعرف على المواصفات


كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تعتزم إطلاق سلسلة هواتفها القادمة Oppo Reno6  خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك فى 22 مايو المقبل، حيث ستنافس الهواتف بعدد من المواصفات الكبيرة.

 

فورتنايت تقاضى آبل فى أكبر محاكمة فى تاريخها ..اليوم


تشهد شركة آبل Apple الأمريكية، اليوم الاثنين، واحدة من أخطر التهديدات القانونية فى تاريخها، حيث تواجه اتهاما بممارسة الاحتكار من قبل دعوى مرفوعة من شركة Epic المالكة لواحدة من أشهر ألعاب الفيديو، فورتنايت Fortnite .

 

شاهد.. أول صور تكشف عن مواصفات هاتف Infinix Note 10 Pro من إنفينيكس


كشفت تسريبات أول صور لهاتف Infinix Note 10 Pro من شركة إنفينيكس، والذى يأتى بكاميرا رباعية خلفية عالية الدقة، مع خيارين لونين وهما الأرجوانى والأزرق المتدرج، بالإضافة إلى عدد من المواصفات الكبيرة التى ستجعله ينافس بقوة.    

 

 

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