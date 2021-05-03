فيديو جراف.. تدهور الحالة الصحية لـ إيمان الحصري

تتعرض الإعلامية إيمان الحصري لـ وعكة صحية شديدة وتمكث بأحد المستشفيات وتخضع لعدد من العمليات الجراحية ونشرت الصفحة الرسمية لـ الإعلامية بوستا كتبت خلاله "أجرت المذيعة إيمان الحصري عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة".

وكتبت أدمن صفحة الإعلامية إيمان الحصري، على فيسبوك: "نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري‏".‎

تتعرض إيمان الحصري لـ وعكة صحية

وطالب أدمن صفحة الإعلامية إيمان الحصري، على فيسبوك جمهورها بالدعاء لها قائلا: “ نطلب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل”.

ولمزيد من التفاصيل حول تدهور الحالة الصحية لـ إيمان الحصري شاهد الفيديو جراف الآتى...