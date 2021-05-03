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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات لفطار رمضان ..فراخ بالفريك وكشك صعيدي وفاصوليا خضراء وكنافة أم على

أكلات لفطار رمضان
أكلات لفطار رمضان ..فراخ بالفريك وكشك صعيدي وفاصوليا خضراء و

البحث عن أكلات لفطار رمضان من أكثر الأمور التي تحير المرأة خلال شهر رمضان، حيث ترغب في تعلم  طريقة عمل عدة أكلات شهية ولذيذة، وفي نفس الوقت مغذية ومشبعة لتعوضهم عن عناء الجوع طوال ساعات الصيام.

يمكن تقديم أكلات لإفطار رمضان بقائمة طعام خاصة مثل المحلات والمطاعم الكبري بتكلفة بسيطة فى المنزل من خلال الوصفات التالية

نقدم لكم طريقة عمل عدة أكلات لفطار رمضان تتمتع بمذاق شهي، وهي: طريقة عمل فراخ بالفريك وكشك صعيدي وفاصوليا خضراء مطبوخة، والحلو: كنافة أم على .

أكلات لـ إفطار رمضان.. المندى وطاجن تورلى وكنافة بالمكسرات

أكلات لفطار رمضان.. فراخ مشوية فى الفرن ويخني خضار وكنافة بالمكسرات


طريقة عمل دجاج بالفريك لنجلاء الشرشابى

 

 يعد الدجاج بالفريك من اشهى الاطباق التى يمكن وضعها فى قائمة أكلات لفطار رمضان بشكل متكرر بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.


مقادير دجاج محشي فريك


دجاج فريك
بصل
سمنة
ملح ماء
فلفل أسود
حبهان
ورق لورا
طماطم مفرومة
جزر
بصل

 

طريقة عمل دجاج بالفريك

 

* شوحى الفريك المنقوع والمصفى مع البصل فى السمنة على النار

* اضيفى الملح والفلفل الأسود والطماطم وقلبى ثم إحشى الدجاجة بالخليط

* إسلقى الدجاجة فى الماء مع قطع البصل والجزر والحبهان وورق اللورا

* ضعى خليط الفريك مع الدجاجة المحشية المسلوقة فى صينية

* أدخلى الصينية الفرن حتى تتحمر الدجاجة وقدميها


طريقة عمل كشك صعيدي لـ غادة جميل

بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على الصيام تشعر المرأة بالحيرة عند الرغبة فى تحضير أكلات لفطار رمضان لذا نقدم لكم طريقة عمل الكشك الصعيدي


مقادير كشك صعيدي بالفراخ


لبن زبادي 
مرقة دقيق 
كشك صعيدي 
صدور فراخ  مسلوقة ومتنسلة "مقطعة رفيع"
زبدة بصل محمر

طريقة تحضير كشك صعيدي بالفراخ


* ينقع الكشك في اللبن
* على النار يحمر الدقيق في الزبدة

* ثم يضاف له المرقة والزبادي والكشك واللبن
* ويترك على النار حتى تمام التجانس والحصول على قوام سميك
* ثم يضاف الدجاج المسلوق ويخلط جيدا
* يوضع في طبق التقديم ويزين بالبصل المحمر​


فاصوليا خضراء مطبوخة للشيف غادة التلى 
 

عند التفكير في تحضير أكلات لفطار رمضان من الخضروات المطبوخة فلابد من تجربة الفاصوليا الخضراءالتى يمكن تقديمها بجوار أصناف عديدة من الأطباق الأخرى كالأرز والفريك والدجاج .

مقادير فاصوليا خضراء مطبوخة

فاصوليا خضراء 
مكعب مرق 
عصير طماطم 
بصل  قطع
لحم  قطع
ثوم مفروم 
سمن
ملح 
فلفل أسود 
بهارات


طريقة تحضير فاصوليا خضراء مطبوخة

* يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف اللحم والملح والفلفل.

* يضاف القليل من الماء ثم يضاف الثوم ثم الفاصوليا ثم عصير الطماطم.

* يضاف مكعب المرق والبهارات، ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم.


طريقة عمل كنافة أم على لـ نجلاء الشرشابى 


تعد كنافة أم على من الأطباق المميزة التى يمكن الاستعانة بها عند التفكير فى تحضير أكلات لفطار رمضان .

مقادير كنافة أم على


نصف كيلو كنافة
نصف كوب سمنة
نصف كوب زبيب
ربع كيلو قشطة بلدى 
لتر لبن 
كوب سكر جوز هند

طريقة تحضير كنافة أم على


* اخلطى الكنافة مع السمنة السايحة

* شكلى الخليط فى صينية واضغطى عليها جيدًا

* أدخليه الفرن حتى تمام النضج

* اخلطى اللبن على النار مع السكر والقشطة

* ضعى قطع الكنافة المحمرة فى طاجن وأضيفى لها خليط اللبن

* أضيفى جوز الهند وأدخلى أم على الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها
 

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