واشنطن تأمل في التزام كوريا الشمالية بالمسار الدبلوماسي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين، أن الولايات المتحدة تأمل أن تنتهز كوريا الشمالية الفرصة وتلتزم مساراً دبلوماسياً في ملف نزع سلاحها النووي.

وقال بلينكن خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في لندن "آمل أن تنتهز كوريا الشمالية فرصة الالتزام الدبلوماسي وأن ترى أن ثمة وسائل للمضي قدماً نحو هدف نزع تام للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف الوزير الأمريكي "إذا تعرضت قواتنا في أفغانستان للهجوم فسنتخذ إجراء حاسما".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد مع روسيا، مضيفا "ليس هدفنا احتواء الصين أو طرحها أرضا".

وأشار إلى أن التقارير حول صفقة تبادل السجناء مع إيران غير دقيقة، مشددا على أهمية إعادة كل أمريكي محتجز إلى موطنه.

وشدد الوزير الأمريكي على دعم بلاده سيادة الكاملة لأوكرانيا على أراضيها ضد "تهورات روسيا".