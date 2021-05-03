ماشي يا رامز.. نجلاء بدر تعلق على سخرية رامز من حمادة هلال

شاركت الفنانة نجلاء بدر بفيديو للفنان رامز جلال مع حمادة هلال أثناء سخرية رامز من حمادة هلال في برنامج رامز عقلة طار قائلا "أنت شبه نجلاء بدر".



‏‪وكتبت نجلاء بدر قائلة: "ماشي يا رامز … مبرووووك عليك يا جميل دايما ناجح ومحبوب من الحلقات الحلوة بجد قوي حماده هلال وأنا فطست من الضحك الناس كلها بعتتلي الجزء ده شكرا ليكم كلكم



وكان الفنان حمادة هلال وقع المطرب مقلب «رامز عقله طار»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء امس الأحد.

وخلال الحلقة، قال رامز جلال: «مافيش لياقة ولا نيلة، وواضح أن الفيست ده غرقة، وحمادة اتزحلق في البانيو، وحمادة قلب غادة في الملاهي».



وخلال لعبة ضرب النار في الملاهي، تعرض الفنان حمادة هلال للإصابة في الفم، قبل أن ينفعل من الأمر.



وقال حمادة هلال: «مشكلتي إن عندي تصوير، ومش عارف هصور إزاي»، ليرد رامز جلال قائلا: "اقسم بالله مش أنا ومش ضربة في بوقه".



دخل حمادة هلال، في حالة صراخ هستيري بعد أن وقع في المقلب، وأخذ يصرخ بطريقة مرعبة، قبل أن يسقط من أعلى في حمام السباحة، وهو الأمر الذي سبب حالة رعب شديد للضحية.