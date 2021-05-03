أنا شبعان .. شاهد | شادي محمد : ورقصت لدعم محمود طاهر ثم دعمت الخطيب



كشف شادي محمد لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، حقيقة هجومه على الكابتن محمود الخطيب ليكسب صف محمود طاهر، قبل أن يهاجم محمود طاهر، ليعود لقناة الأهلي مع الخطيب، كما أجاب على سؤال الإعلامية بسمة وهبة :"شادي محمد يكذب كما يتنفس؟".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إن محمود الخطيب قيمة وقامة كبيرة، والمهندس محمود طاهر شخصية محترمة جدًا ومهذبة، ودايما أولاد الأهلي لديهم أخلاق على المستوى الإنساني والإداري، مضيفًا:" شادي محمد شبعان جدًا عشان بيشتغل باسمه وتاريخيه.

وعن حقيقة رقص شادي محمد لمحمود طاهر في الانتخابات، قال :"أنا حر في اختياري، وطريقتي في مساندة محمود طاهرة كانت خطأ، وبلا خبرة.. ولم أندم على مساندته".