طرق لتطويل الشعر في المنزل .. مكونات طبيعية ورخيصة

تبحث أغلب الفتيات على شعرًا طويلًا ولامعًا دون أن تكاليف باهظة، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي طرق طبيعية لـ تطويل الشعر في المنزل في وقت قصير.



زيت الخروع لتطويل الشعر



وفقا لموقع “timesofindia”، يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك وأحماض أوميغا 6 الدهنية وبالتالي عند تدليكه على فروة الرأس يساعد في زيادة الدورة الدموية مما يحسن نمو الشعر، ولنتائج أفضل اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز وزيت الزيتون، وضعيه جيدًا على فروة رأسك ، ودلكي لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه تمامًا بعد 20 دقيقة، افعلي ذلك مرة واحدة في الأسبوع وسوف ينمو شعرك بسرعة.

خل التفاح لنمو الشعر



مثلما تحتاج بشرتنا إلى فرك منتظم حتى يزول الجلد الميت وتحصل على بشرة منتعشة بالمثل تحتاج إلى فرك شعرك، والخل هو الأداة المثالية لذلك وسوف يزيد من نمو الشعر.

عصير البصل

الكبريتات الموجودة في البصل تعزز نمو الشعر لذلك يجب اجراؤه مرتين في الأسبوع ثم الاستحمام بالماء البارد.