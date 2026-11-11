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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"فون دير لاين" تعلن تسريع إنشاء مركز للأمن البحري في البحر الأسود بتمويل 50 مليون يورو

"فون دير لاين"
"فون دير لاين"
أ ش أ

 أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تسريع العمل على إنشاء مركز للأمن البحري في البحر الأسود، بتمويل مخصص قدره 50 مليون يورو، وذلك بالاتفاق مع رومانيا وبلغاريا، في إطار تحركات الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن المنطقة ومواجهة تصاعد التهديدات والهجمات، لا سيما هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف السفن التجارية وتهدد حركة الملاحة البحرية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في بيان أوردته المفوضية اليوم /الأربعاء/ - تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع رومانيا وبلغاريا، في مواجهة تصاعد التهديدات والهجمات والتوغلات في منطقة البحر الأسود، وذلك خلال زيارة أجرتها إلى البلدين يومي الإثنين والثلاثاء.

وقالت فون دير لاين إن الأجواء فوق البحر الأسود أصبحت أكثر توتراً، لا سيما خلال الأسابيع الأخيرة، مع تزايد هجمات الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات باتت تستهدف سفناً تجارية، وتتسبب في غرق بعضها واندلاع الحرائق على متن أخرى، فضلاً عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأضافت أن هذه التطورات تؤدي إلى خسائر في الأرواح وتعطيل حركة الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين، مؤكدة أن " أمن البحر الأسود هو أمن أوروبا".

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة تفعيل مركز الأمن البحري للبحر الأسود، باعتباره إحدى الأدوات المهمة لتعزيز أمن المنطقة ومواجهة التحديات المتزايدة.

وخلال مؤتمرين صحفيين عقدتهما في بوخارست وفارنا، بمشاركة الرئيس الروماني نيكوشور دان ورئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، استعرضت فون دير لاين خمسة محاور رئيسية لتعزيز أمن المنطقة.

ويتمثل المحور الأول في استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود والحفاظ عليها، مع التأكيد على أهمية طرق التجارة البحرية الحيوية، ودورها في دعم الاقتصاد الأوكراني وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

أما المحور الثاني، فيتعلق بتعزيز المراقبة البحرية، حيث أشارت فون دير لاين إلى أهمية صور الأقمار الصناعية التي يوفرها برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي، في دعم جهود الرصد والمتابعة.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، دعت إلى تعزيز أمن الفضاء المعلوماتي، محذرة من أن حوادث الطائرات المسيرة غالباً ما تتزامن مع حملات تضليل وتدخل إعلامي من جهات أجنبية.

وقالت إن «هذا ليس مجرد تحدٍ اتصالي، بل يمثل خطراً أمنياً»، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب استجابة أوروبية جماعية.

كما سلطت الضوء على دور المركز الأوروبي للصمود الديمقراطي، الذي أُطلق في وقت سابق من العام الجاري، ويعمل على رصد حملات التضليل والتصدي لها.

ويتمثل المحور الرابع في تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، حيث أشارت فون دير لاين إلى أهمية مشروعات الدفاع ذات المصالح المشتركة، التي تشارك فيها رومانيا وبلغاريا، إلى جانب الدور المحوري لآلية «SAFE» الأوروبية.

وأوضحت أن بلغاريا من المقرر أن تستفيد من تمويل بقيمة 3.3 مليار يورو، فيما ستحصل رومانيا على أكثر من 16 مليار يورو.

وأضافت أن المفوضية الأوروبية أطلقت مؤخراً دعوة ثانية للاستفادة من آلية «SAFE»، تتيح تمويلاً يتجاوز 21 مليار يورو للدول الأعضاء، وحثت البلدين على الاستفادة من هذه الفرصة.

أما المحور الخامس، فيتعلق بتعزيز قدرة أوروبا على الاستجابة للأزمات على حدودها الخارجية، حيث أعلنت فون دير لاين تخصيص 10 ملايين يورو إضافية لفرق البحث والإنقاذ في رومانيا وبلغاريا، في ضوء الحوادث الأخيرة التي شهدتها منطقة البحر الأسود.

وشكل مركز الأمن البحري للبحر الأسود محوراً رئيسياً في زيارة فون دير لاين إلى البلدين، حيث شددت على ضرورة الإسراع بتفعيله، ورحبت بالتعاون البحري الوثيق بين رومانيا وبلغاريا وتركيا.

وقالت: "يجب أن نعمل جميعاً بعقلية الاستعجال عندما يتعلق الأمر بدفاعنا وأمننا. ولهذا يسعدني أن أعلن أنه، بالاتفاق مع رومانيا وبلغاريا، سنسرّع العمل على إنشاء مركز الأمن البحري للبحر الأسود، وفق جدول زمني واضح للإنجاز، وبدعم تمويلي مخصص بقيمة 50 مليون يورو".

أ ش ح - ك ف

رئيسة المفوضية الأوروبية العمل لأمن البحري البحر الأسود

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