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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة معهد العالم العربي بباريس: الإبداع المصري حاضر بقوة.. ونثمن استعداد مصر للمساعدة في تعزيز تدريس اللغة العربية

رئيسة معهد العالم العربي بباريس
رئيسة معهد العالم العربي بباريس
أ ش أ


أكدت آن-كلير لوجاندر رئيسة معهد العالم العربي في باريس، أن الثقافة المصرية تحظى بحضور بارز داخل المعهد، ليس فقط من خلال تراثها الحضاري العريق، وإنما أيضًا عبر الفنون المعاصرة ومواهب الفنانين الشباب.

وأعربت لوجاندر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن تقديرها لزيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى المعهد أمس، موضحة أن تخصيصه وقتًا من جدول أعماله المزدحم لزيارة هذه المؤسسة يعكس الأهمية التي توليها مصر لها، باعتبارها منصة تسهم يوميًا في تعزيز إشعاع الثقافة العربية في قلب العاصمة الفرنسية.

وأضافت أن لقاءها مع وزير الخارجية تناول عددًا من الموضوعات، في مقدمتها إصلاح نظام الحوكمة بالمعهد وتحديثه، بما يتيح له تعزيز حضوره وإشعاعه الثقافي، إلى جانب الاستعداد للاحتفال بالذكرى الأربعين لافتتاح معهد العالم العربي عام 2027.

وأعربت رئيسة المعهد عن تطلعها إلى أن تحظى مصر بالمكانة الكبيرة التي تستحقها ضمن فعاليات الاحتفال بهذه الذكرى، مؤكدة رغبتها في إطلاق مزيد من المشروعات بالتعاون مع المؤسسات المصرية، من خلال الإنتاج المشترك والإشراف الفني المشترك على المعارض، فضلًا عن إتاحة مساحة أكبر للإبداع المصري الشاب وتعزيز حضوره في فرنسا.

وأوضحت أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استعداد مصر لمساعدة المعهد في تعزيز تدريس اللغة العربية، معربة عن تقديرها لهذه المبادرة، التي اعتبرتها مجالًا مهمًا لتطوير التعاون بين الجانبين ودعم حضور اللغة العربية داخل المؤسسة.

وشددت لوجاندر على عمق العلاقات التي تربط المعهد بمصر، واصفة إياها بالعلاقات العريقة والمتجددة، التي تشهد على حيويتها استجابة الجمهور الفرنسي للأنشطة الثقافية المصرية، ومستشهدة بالإقبال الكبير الذي حققه معرض «لغز كليوباترا»، والذي استقطب أكثر من 205 آلاف زائر خلال سبعة أشهر، ليصبح واحدًا من أكثر المعارض جذبًا للجمهور في تاريخ المعهد.

وأشارت إلى أن الحضور المصري في المعهد لا يقتصر على المعارض المرتبطة بالحضارة والتاريخ، بل يمتد إلى الفنون المعاصرة، موضحة أن المعهد خصص موسمًا كاملًا من بودكاسته «أصوات» (Aswat) للموسيقى المصرية، كما تلقى متحفه هبة تضم 29 عملًا فنيًا للفنان المصري آدم حنين.

وأعلنت أن برنامج مهرجان معهد العالم العربي، المقرر تنظيمه في الفترة من الأول إلى السادس من ديسمبر المقبل، سيتضمن فعاليات تحتفي بالرقص الشرقي، وتسلط الضوء على التراث المصري في هذا الفن وأبرز رموزه، من تحية كاريوكا إلى دينا، بما يبرز إسهام الفنانات المصريات في إثراء الفنون الاستعراضية العربية.

وأكدت لوجاندر تطلعها إلى أن تقوم العلاقات بين مصر والمعهد، بصورة متزايدة، على مشروعات ثقافية وفنية يجري إعدادها وتنفيذها بشكل مشترك، معربة عن رغبتها في زيارة مصر خلال الأشهر المقبلة للقاء الشركاء المصريين والعمل على تعزيز التعاون معهم، إلى جانب التعريف بمعهد العالم العربي على نطاق أوسع لدى الجمهور المصري.

رئيسة معهد العالم العربي باريس الثقافة المصرية

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