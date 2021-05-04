شاهد.. عمرو أديب: مش هتطعم اقعد في البيت

قال الإعلامي عمرو أديب، إن التطعيم ضد فيروس كورونا اختياري ولكنه الآن ومع مرور الوقت يعد إجباريًا، معلقا “مش عاوز تتطعم براحتك بس روح اقعد في بيتكم”.

وأضاف عمرو أديب، أثناء تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" أن التطعيم ليس إجباريا على المواطنين ولكن سيكون إجباريا بسبب احتياج جميع المؤسسات والدول إلي شهادة تفيد بأن هذا المواطن مُطعم ضد فيروس كورونا.

وأوضح عمرو أديب، أن أوروبا وفي بعض الدول العربية تقوم بتصنيف الأشخاص الحاصلين على اللقاح؛ ومن ثم السماح لهم بالسفر.