عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ولاد ناس الحلقة 22 ..الوفاء يواجه الخيانة الزوجية

صدى البلد

 

شهدت الحلقة 22 من مسلسل "ولاد ناس" للفنانة رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق وصبري فواز وغيرهم من النجوم الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني، أحداثًا مثيرة.

بدأت الحلقة باكتشاف الفنانة وفاء صديق "أروي" بأن زوجها صبري فواز" المحامي كان يحب زوجة صديقه المتوفي "عادل"  وكانت تعرف  هذا الموضوع  دون علمه للحافظ على بيتها، وعندما واجهته دخل صبري فواز في صدمة كبيرة بعد معرفتها العلاقة بينه وبين زوجة صديقه المتوفي "عادل" الذي كان يقوم بدوره الفنان محمد سليمان وحاول اقناعها بأن هذا الامر مجرد اوهام في خيالها وأخبرها بأنه يحبها كثيرا.

وشهدت الحلقة تفكير  الفنان أحمد وفيق في خيانة زوجته رانيا فريد شوقي، قبل أن يعود لصوابه فى مشهد تمثيلي رائع، ويراجع عن الخيانة متمسكا ببيته وأسرته، وكان وفيق أقنع زوجته بأنه ذاهبا الي صبري فواز صديقه ولكنه كان يخدعها وذهب لمقابلة أمراءة كان يحبها منذ 10 سنوات قبل زواجه من رانيا فريد شوقي، قبل أن ينتهي المشهد الذي جمعه بحبيبته الأولى نهاية مميزة، ويختار وفيق أن يكون زوج وفي لعائلته، ويفضل ترك حبيبته للأبد.

ومن ضمن الاحداث طلب صبري فواز من أرملة صديقه "عادل" أن يقابلها في مكان ما ليخبرها بأن زوجته "اروي" اكتشفت بأنه يحبها وكان يريد الزواج منها قبل أن تتزوج من "عادل".

ولاد ناس الحلقة 19.. خلاف حاد بين إيهاب فهمى ولقاء سويدان

رانيا فريد شوقى لـ صدى البلد: استفدت من ولاد ناس فى علاقتى بأبنائي

واختتمت الحلقة بذهاب أيهاب فهمي الذي يجسد دور "الاعلامي" الي منزل مشرفة “الباص" التي كانت متواجده اثناء الحادث ليخبرها بتغير أقوالها أمام الضابط  المسؤال عن قضية "حادث الاتوبيس"،  وطلب منها إتهام  "ياسر"  زميل أبنه بأنه هو صاحب حقيبة المخدرات التي وجدت في الباص بعد الحادث وليس نجله "باسم" ولكنها رفضت ذلك الأمر.

مسلسل ولاد ناس، إنتاج "سكوير ميديا"، ويعرض على عدة قنوات مصرية، هي: النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.

ويشارك في بطولة العمل كلا من، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

رانيا فريد شوقي صبرى فواز الفنان محمد سليمان لقاء سويدان الفنان محمد سليم وفاء صادق مسلسل ولاد ناس ولاد ناس الحلقة 19 صدى البلد القاهرة والناس

موضوعات متعلقة

ولاد ناس الحلقة 14 .. صبرى فواز يهدد صفاء الطوخى

مسلسل ولاد ناس الحلقة الثامنة .. الشرطة تطلب إجراء تحليل مخدرات سري

ترشيحاتنا

ذكرى استشهاد الفتى الغالب الإمام علي بن أبي طالب.. علي جمعة يسلط الضوء

قبل إقراره بالبرلمان .. تعرف على تعديلات قانون نقابة المهندسين

في العشر الأواخر من رمضان 2021 .. احذر هذا الفعل يقع فيه الكثيرون

للحفاظ على الأمن.. أمريكا تؤكد تضامنها مع قرارات ملك الأردن

محافظ القاهرة: قرار فوري بالغلق لمدة شهر للمقاهي المخالفة ..صور

دعاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

بعد هزيمة الأهلي .. أحمد موسى يسخر من محمد الشناوي: أثرت عليه وعلى تركيزه

أنا غير محجبة.. فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟ دار الإفتاء ترد

أحمد موسى يناشد المصريين سرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا .. الأمر صعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

بحجم ملعب كرة قدم.. شاهد تحليق أكبر طائرة في العالم لأول مرة

صعوبات في التنفس.. قرية كاملة تواجه التسمم الجسدي والعقلي في بريطانيا|صور

فرحة "موسى".. محمد رمضان ينشر صور زفافه على سمية الخشاب

فيديو

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ