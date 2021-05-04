مسلسل ولاد ناس الحلقة 22 ..الوفاء يواجه الخيانة الزوجية
شهدت الحلقة 22 من مسلسل "ولاد ناس" للفنانة رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق وصبري فواز وغيرهم من النجوم الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني، أحداثًا مثيرة.
بدأت الحلقة باكتشاف الفنانة وفاء صديق "أروي" بأن زوجها صبري فواز" المحامي كان يحب زوجة صديقه المتوفي "عادل" وكانت تعرف هذا الموضوع دون علمه للحافظ على بيتها، وعندما واجهته دخل صبري فواز في صدمة كبيرة بعد معرفتها العلاقة بينه وبين زوجة صديقه المتوفي "عادل" الذي كان يقوم بدوره الفنان محمد سليمان وحاول اقناعها بأن هذا الامر مجرد اوهام في خيالها وأخبرها بأنه يحبها كثيرا.
وشهدت الحلقة تفكير الفنان أحمد وفيق في خيانة زوجته رانيا فريد شوقي، قبل أن يعود لصوابه فى مشهد تمثيلي رائع، ويراجع عن الخيانة متمسكا ببيته وأسرته، وكان وفيق أقنع زوجته بأنه ذاهبا الي صبري فواز صديقه ولكنه كان يخدعها وذهب لمقابلة أمراءة كان يحبها منذ 10 سنوات قبل زواجه من رانيا فريد شوقي، قبل أن ينتهي المشهد الذي جمعه بحبيبته الأولى نهاية مميزة، ويختار وفيق أن يكون زوج وفي لعائلته، ويفضل ترك حبيبته للأبد.
ومن ضمن الاحداث طلب صبري فواز من أرملة صديقه "عادل" أن يقابلها في مكان ما ليخبرها بأن زوجته "اروي" اكتشفت بأنه يحبها وكان يريد الزواج منها قبل أن تتزوج من "عادل".
واختتمت الحلقة بذهاب أيهاب فهمي الذي يجسد دور "الاعلامي" الي منزل مشرفة “الباص" التي كانت متواجده اثناء الحادث ليخبرها بتغير أقوالها أمام الضابط المسؤال عن قضية "حادث الاتوبيس"، وطلب منها إتهام "ياسر" زميل أبنه بأنه هو صاحب حقيبة المخدرات التي وجدت في الباص بعد الحادث وليس نجله "باسم" ولكنها رفضت ذلك الأمر.
مسلسل ولاد ناس، إنتاج "سكوير ميديا"، ويعرض على عدة قنوات مصرية، هي: النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.
ويشارك في بطولة العمل كلا من، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.