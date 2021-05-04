بعد تعاقد مصر على 30 طائرة جديدة| تعرف على مميزات الرافال أحدث مقاتلة في العالم

الصفقة بقرض 10سنوات

أعلنت القوات المسلحة في بيان رسمي لها أمس الاثنين، عن توقيع مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى تصل مدته كحد أدنى 10 سنوات، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة.

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وكانت مصر وفرنسا أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التى تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية.

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جدير بالذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار .

أحدث طائرة في العالم

"الرافال" هي مقاتلة من الجيل الرابع ++ ، وهي متعددة المهام، وتستطيع القيام بأعمال جمع المعلومات والاستطلاع عن الوحدات المعادية الجوية والأرضية، وتستطيع أن تقوم بمهام الدفاع الجوي والتفوق الجوي والإسناد الجوي والقصف الجوي الدقيق، بالإضافة إلي أنها تستطيع الهجوم على القطع البحرية ، كما أنها تمتلك ميزة البصمة الرادارية المنخفضة بخلاف البصمة الحرارية المنخفضة جدا.

كما أن الطائرة تمتلك الأنظمة الإلكترونية والملاحية المتطورة، مما يعطيها قدرة الهجوم الصامت والقيام بعمليات إسكات الدفاعات الجوية واختراق العمق المعادي بفضل منظومة الحرب الإلكترونية.

معلومات أساسية عن الطائرة

يبلغ طول الطائرة الرافال 15.27 متر، والمسافة بين أطراف الأجنحة تبلغ 10.8 متر، وارتفاعها 5.34 متر، والوزن عندما تكون فارغة 9.5 طن، والوزن مع الحمولة 14.01 طن، ويبلغ أقصى وزن عند الإقلاع 24.5 طن، كما تمتلك «الرافال» محركي توربين مروحيين.

وتبلغ حمولة أسلحة «الرافال» 9.5 طن وتبلغ أقصى سرعة للمقاتلة هي 2000 كم ساعة على الارتفاعات الشاهقة وعلى الارتفاعات المنخفضة 1390 كم / ساعة، وأقصى مدى 3700 كلم مع خزانات وقود خارجية، وأقصى ارتفاع 15.24 ألف متر.

أنظمة الملاحة

تمتلك «الرافال» وحدة معالجة بيانات جزيئية ومعالجة وتحكم في الكترونيات الطيران وأنظمة شبكية رقمية للاتصال بين مكونات المقاتلة وبين أنظمة التحكم وقمرة القيادة ووحدات إطلاق الذخائر، بالإضافة إلي نظام مراقبة لكفاءة الهيكل وأنظمة ملاحة رقمية بالقمر الصناعي GPS ومعها نظام ملاحة بموجات الراديو ونظام رسم خرائط الكترونية رقمي ونظام ملاحة رقمي متخصص في مراجعة التضاريس ونظام رقمي آخر لقياس الارتفاعات متخصص في العمل على الارتفاعات المنخفضة وشديدة الانخفاض ويبدأ في العمل عند ارتفاعات 3200 متر فأقل.

كما أنها تمتلك أنظمة اتصالات VHF/UHF على عدة قنوات بجانب وصلات اتصال مؤمنة ونظام اتصالات عسكرية تكتيكي بجانب قنوات اتصال مشفرة مضادة للتشويش، وخوذة التهديف وعرض البيانات، التي تكفل قدرة تصويب الصواريخ بالنظر وإطلاقها بالأوامر الصوتية.

أحدث نظم الحرب الإلكترونية

تمتلك «الرافال» رادار ذا مصفوفة المسح الالكتروني المتطور الذي يتميز بقدرة الكشف والتتبع في نفس الوقت كما يمتلك نظاما أوتوماتيكيا لتحديد وتصنيف الأهداف وترتيبها حسب الأكثر الخطورة ونظام تتبع أوتوماتيكي للتضاريس وتفادي الخطر منها بما يسمى بقدرة الاختراق العميق ذات مستوى الطيران المنخفض.

كما أنه يمكنه رسم الخرائط الأرضية عالية الدقة وأيضا ميزة الكشف «جو سطح» والتتبع لأكثر من هدف عند الهجوم المصاحب للطيران الملاصق لسطح البحر وقدرة مقاومة التشويش الالكتروني وأخيرا وأهم ميزة هي قدرة الرادار على العمل لمدة 10 سنوات كاملة بدون أي حاجة لصيانته.

كما تمتلك «الرافال» نظام الحرب الالكترونية كما أنها تمتلك نظام التشويش النشط للتشويش على رادارات المقاتلات المعادية بصورة انتقائية. كما تتمتع الطائرة بنظام التحذير ضد الصواريخ المقتربة وهو نظام إنذار يعمل بالأشعة تحت الحمراء مضاد للصواريخ ذات التوجيه الحراري، كما أنها تمتلك نظام التحذير ضد أشعة الليزر الخاصة بتوجيه الصواريخ المعادية، بالإضافة إلي أنظمة دفاعية لإطلاق الشعلات الحرارية.

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