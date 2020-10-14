"نسور مصر" تدور بحثًا عن صيد ثمين.. فيديو للقوات الجوية بمناسبة عيدها

قال الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، إن حرب أكتوبر المجيدة، حفرت بحروف من نور، فى سجلات التاريخ، كـأروع الانتصارات، وذلك بفضل تضحيات وبطولات المصريين، مؤكدًا أن المعارك ليست قاصرة على المعارك العسكرية فقط، بل هناك معارك العلم والعمل والبناء.









جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 88 للقوات الجوية.





وأكد قائد القوات الجوية، أن حرب أكتوبر المجيدة، التى تعد إنجازًا وإعجازًا، ظلت وستظل مبعث فخر واعتزاز، حيث أعادت بفضل من الله وتوفيقه لقواتنا المسلحة، وللأمة المصرية والعربية، عزتها وكرامتها.





وتحدث الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، عن ملحمة القوات الجوية، في الرابع عشر من شهر أكتوبر 1973، قائلا: "يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973 ، ذلك اليوم الذى ظن فيه العدو أن بإمكانه أن يصول ويجول فى سمائنا الغالية، دون أن يجد من يردعه فحدث ما لم يدر بخلده".









وتابع: "كان الرد عنيفًا ومزلزلًا ليفقده توازنه وتتحطم أماله فكانت معركة المنصورة التى لقنت العدو أعظم الدروس وبرهنت على مدى الجاهزية والكفاءة العالية لنسور الجو الذين تصدوا ببراعة وجسارة لتلك الهجمة الشرسة قبل أن تصل طائراته لأهدافها رغم تفوقها الكمى والنوعى".









وأشار: "وكانت المفاجئة الصادمة لهم حين قام نسور الجو وبتوظيف أمثل لما لديهم من إمكانيات بالاشتباك فى معارك جوية مع طائراته لأكثر من 53 دقيقة وبمشاركة أكثر من 150 طائرة من الجانبين فى معركة جوية هي الأطول فى تاريخ الحروب الحديثة تكبد فيها العدو خسائر فادحة، وصلت إلى 18 طائرة، بالإضافة إلى عجز باقى طائراته عن مواصلة القتال فلاذوا بالفرار تجنبًا لمزيد من الخسائر".









وأكد "حلمي": "وقد كان للعناصر الفنية من المهندسين والفنيين ضباط وضباط صف، الدور المميز حين حققوا أزمنة قياسية فى استعادة الصلاحية وإعادة تسليح الطائرات لتتمكن قواتنا الجوية من الاستمرار فى القتال لفترة طويلة".









ونوه قائد القوات الجوية: "وكان من أهم النتائج والدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة أن انتهجت قواتنا المسلحة وبتوجيهات من القيادة السياسية مبدأ التنوع فى مصادر التسليح فشهدت كافة الأفرع الرئيسية ومنها القوات الجوية وخاصة فى السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى منظومات التسليح بانضمام العديد من الطائرات الحديثة ولتواكب أحدث ما تمتلكه الجيوش وليبقى بفضل الله لجيش مصر العظيم قوات جوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومى".





وأشار الفريق محمد عباس حلمي: "ومن أجل تهيئة أنسب الظروف لعمل هذه الطائرات فقد شهدت برامج التأهيل والتدريب والإمكانيات الفنية والإدارية تطويرًا هائلًا يتناسب مع ما تم تدبيره ويلائم التحديات والتهديدات المنتظرة".









وقال قائد القوات الجوية: "وللمزيد من اكتساب وتبادل الخبرات والمهارات فقد تم الاشتراك مع الدول الشقيقة والصديقة فى العديد من التدريبات المشتركة داخل وخارج أرض الوطن، كما أنه بالتزامن مع ما يتم من تطوير لإمكانيات القوات الجوية وما يتطلبه من جهود من جميع أبنائها تستمر القوات الجوية بالاشتراك مع باقى أسلحة القوات المسلحة فى القيام بواجبها تجاه مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود على مدار الساعة لتحيا مصر آمنة مطمئنة بإذن الله ولتبقى ذكرى نصر أكتوبر برهانًا حيًا ومتجددًا على شموخ قواتنا المسلحة وشجاعة وتضحيات أبطالها ورمزًا لعظمة مصر وصلابة إرادتها وعزيمة شعبها".



