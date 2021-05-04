كيف تقوي جهاز المناعة في الصيام

قوي جهاز المناعة

جهاز المناعة في أجسامنا مسؤول عن حماية الشخص من الأمراض التي تسببها الفيروسات والسموم والبكتيريا. يساعد نظام المناعة المناسب في إزالة الخلايا الخبيثة والأجسام الغريبة من الجهاز. يساعد في تنظيم الاستجابة المناعية ضد المحفزات الخارجية غير الضارة مثل أنسجة الجسم. يتعرض الأفراد المصابون بارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل في الجهاز التنفسي لخطر الإصابة بمضاعفات COVID-19 لأن هذه المضاعفات تؤثر على جهاز المناعة من خلال زيادة فرص الإصابة بالأمراض مثل COVID-19، وفقا لما نشره موقع هيلثي.



يوفر الصيام في رمضان فرصة للتخلص من السموم وتطهير الجسم. من الآمن تمامًا المراقبة السريعة أثناء COVID-19 مرة إذا تم ذلك بالطريقة الصحيحة. فيما يلي بعض النصائح الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء الصيام.

نصائح يجب اتباعها للحفاظ على صحة الجهاز المناعي أثناء الصيام

فيما يلي نصائح الخبراء لمتابعة أصح شهر رمضان مع الحفاظ على قوة جهاز المناعة.

لا تتخطي السحور

لا تنتظر الإفطار. الحرص على استيقاظ الإنسان في الصباح للسحور وهي الوجبة التي يأكلها المسلمون في الصباح الباكر قبل الصوم قبل الفجر. إن تناول وجبتين خلال شهر الصيام يسمح للجهاز المناعي بالنشاط لأنه يسمح للجسم بتركيز الطاقة على واحدة مما يعزز الهضم بشكل أفضل أيضًا.

تجنب تناول الأطعمة المقلية

ليست كل الأطعمة المقلية غير صحية ، لكن تناول الأطعمة المقلية خلال موسم الصيام يؤثر على صحة القلب والأمعاء. أثناء الصيام ، تجنب تناول التيكي المقلية ورقائق البطاطس المقلية والبوريس.



زيادة تناول السوائل

زيادة تناول السوائل من خلال تضمين المشروبات المختلفة في النظام الغذائي. ابدأ يومًا بشراب التخلص من السموم واستمر في شربه طوال اليوم.