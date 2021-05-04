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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعلن اعتقال ساعي بريد تنظيم داعش الإرهابي

الجيش العراقي
الجيش العراقي

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال "ساعي بريد" تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة كركوك العراقية.

وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية إن اعتقال المتهم جاء بعد "عملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة والمتابعة المستمرة لتحركات أحد العناصر الإرهابية في قضاء الحويجة كركوك، والذي تبين أنه يعمل ساعيا لنقل بريد الدواعش بين الملاذات والأوكار والخلايا النائمة"، وفق ما نقلته فضائية سومرية العراقية.

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وتابعت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية في الفرقة 14 وقوة من الفوج الأول لواء المشاة 51 ومفرزة من أمن الحشد الشعبي تحركت نحو الهدف وألفت القبض عليه في المنطقة المذكورة".

وأكدت  أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

ساعي بريد تنظيم داعش مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قضاء الحويجة كركوك الخلايا النائمة شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية

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