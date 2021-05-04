قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛

طريقة عمل الغريبة الناعمة..

المقادير لعمل الغريبة الناعمة..



4 أكواب من الدقيق

كوب من السكر الناعم

2 كوب من السمن

مكسرات للتزيين

بياض بيضة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة من الملح

طريقة عمل الغريبة الناعمة:

يتم خفق السمن جيداً حتى يتغير لونها إلى الأبيض.

يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزجا جيداً.

نضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة.

يضاف إليها بياض البيض، ويقلب مع العجين حتى نحصل على عجينة.

يتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ويوضع بها القليل من الفستق المجروش.

ويكرر هذا مع بقية العجينة حتى ننتهي من الكمية.

ترص في الصينية وتوضع بالفرن المتوسط الحرارة على درجة 180 لمدة لا تقل عن ربع ساعة ودون أن يتغير لونها.

تترك حتى تبرد تمام وترص فى طبق التقديم.