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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

7 نصائح قبل شراء محرك مستعمل لسيارتك

صدى البلد

يتعرض عدد من قائدى السيارات ، لبعض المشاكل الفنية الخاصة بمركباتهم ، ومن بين هذه المشاكل هى تلف محرك السيارة ، وبسبب ان هذه المشكلة من الممكن ان تحدث مرة واحدة فى عمر السائق ، فمن الممكن ان يقع ضحية فى يد احد التجار .

 

ونشاهد العديد من قائدى السيارات بعد تغير محرك سيارتهم ، يشتكون من عدم جودتهم او ان هناك مشاكل قد ظهرت بعد تركبه بفترة ، لذلك سنقدم نصائح هامة قبل شراء محرك مستعمل لسيارتك.

 

أولاً : لابد وان يتم شراء محرك السيارة من محل لقطع الغيار وااستيراد موثوق به وعن تجربة للاخرين ، و إذا لم تكن لديك أي خبرة أو معلومات عن السيارات بشكل كبير ، فعليك اصطحاب شخص ذو خبرة .

 

ثانيا : لابد من شراء المحرك من مكان يعطى لك ضمان مناسب حتى يتم تشغيل المحرك لمدة كافية وإذا حصل به أي عطل أو خلل تستطيع إرجاعه الى صاحبه وتغييره بواحد أخر.

 

ثالثا: من الافضل ان يتم الشراء من مكان يوضح تفاصيل كثيرة عن عمر المحرك وسنة صنعه ووعدد الكيلو مترات المقطوعه به فى بلد المنشئ ، ولكن هذه الخطة صعبة للغاية 

 

رابعا: مشاهدة الشكل الخارجى لجسم المحرك ، وملاحظة وجود بقايا زيوت خارجه في أماكن صعب تنظيفها، وهل يوجد به صدأ، فأغلب بائعي قطع الغيار يقوم بتنظيف القطع لتظهر بالشكل الجديد وفي حالة ممتازة، لاحظ هل يوجد به أثار للصدمات أو أي إعوجاج في أجزائه الخارجية.

 

خامسا : قم بتدوير المحرك بيدك ولاحظ هل الدوران سلس وهل يوجد ضغط داخل المحرك أو لا، فالصحيح أن يكون الدوران صعب لأن الدوران بسهولة يعني أن المحرك من الداخل لايوجد به ضغط، وبالتالي يوجد خلل به.

 

سادسا ، اذا كان محل قطع الغيار والاستيراد لديه فك وتركيب وصيانة سيارات ، فمن الافضل ان يقوم هو بتركيب المحرك بسيارتك حتى تضمن انه سليم 100% .

 

سابعاً : فحص الكويلات والبواجي والتأكد من عدم وجود الزيت في البواجي. لأن وجود الزيت بها يدل على وجود تهريب للزيت من غطاء البلوف.

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