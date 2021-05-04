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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| عقوبات على لاعبي الأهلي.. هجوم سيد عبدالحفيظ على الحكام.. الجبلاية تطالب بإلغاء الدوري المصري

الاهلي وغزل المحلة
الاهلي وغزل المحلة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

الأهلي يعاقب لاعبيه ماليا طبقا للائحة بسبب الخسارة من المحلة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق لم يكن موفقًا في مباراة غزل المحلة، ‏والمرحلة الحالية تحتاج إلى التركيز، خاصة أن الفريق مقبل على لقاءين مهمين أمام الاتحاد ‏السكندري ثم الزمالك، في نهاية المرحلة الصعبة التي تشهد ضغطًا كبيرًا في المباريات التي ‏يخوضها الأهلي في مسابقة الدوري.‏

 

مفاجأة.. أجويرو قد ينتقل للدوري السعودي

فجر سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي، مفاجأة بتأكيده إمكانية انضمام الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لأحد الفرق السعودية.

سيد عبد الحفيظ يفتح النار على التحكيم: هناك أشياء لا أجد لها تفسيرا

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأهلي، إن هناك بعض الأمور التي لا يجد لها تفسيرا بشأن الاختيارات التحكيمية للمباريات، مشيرا إلى أن أداء فريقه كان سيئاً للغاية أمام المحلة.

سيد عبد الحفيظ : سأحذف رقم جهاد جريشة من هاتفي.. تقنية الفيديو لم تصنع فارقا
فتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة  بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النار على التحكيم المصري بعد هزيمة فريقه أمام غزل المحلة بهدف نظيف فى إطار مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.


كارتيرون يشيد بمستوى محمد عواد في مواجهة بيراميدز
أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمستوى محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال مباراة بيراميد الأخيرة في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


"الكاف" يوافق على استضافة 7 ملاعب مصرية لمباريات تصفيات المونديال
كشفت لجنة الأمن والسلامة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن الملاعب التي تمت الموافقة عليها لاستضافة مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.


أحمد الشناوي: الأهلي يستحق ضربة جزاء أمام غزل المحلة
كشف  أحمد الشناوي، المحلل التحكيمي، أحقية الأهلي في الحصول علي ركلة جزاء اما فريق غزل المحلة في المباراة التى أقيمت بينهما مساء امس ضمن منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

"كاف" يدرس تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022
يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل منافسات تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة؛ وذلك بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث يتجه الاتحاد لتأجيل المنافسات؛ خوفا من تفشي الفيروس من جديد، على أن يتم تحديد موعد آخر لإجرائها.


مفاجأة.. اتحاد الكرة يطالب بإلغاء بطولة الدوري المصري
كشف الإعلامي إيهاب الكومي، مفاجأة، بشأن طلب اتحاد كرة القدم إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز.

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أخبار الرياضة| عقوبات على لاعبي الأهلي.. هجوم سيد عبدالحفيظ على الحكام.. الجبلاية تطالب بإلغاء الدوري المصري

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