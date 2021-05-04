ميسي يقترب من تحطيم لقب تاريخي لـ مارادونا

اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة دييجو مارادونا، كـ"أكثر لاعبي الأرجنتين تسجيلا لأهداف من ركلات حرة".



وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي وصل إلى الهدف رقم 56 من ركلات حرة، 50 هدفًا مع برشلونة و6 أهداف مع الأرجنتين، وذلك عقب تسجيل ميسي هدفين في فوز برشلونة على مُضيفه فالنسيا بثلاثة أهدافٍ لهدفين، إحداهما من ضربة حرة مباشرة.



وأضافت الصحيفة، أن ميسي، يفصله 3 أهداف عن الأسطورة الأرجنتيني الراحل، مارادونا، الذي سجل 59 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.



وأشارت إلى أن ميسي تجاوز بالفعل رقمي أسطورتي الأرجنتيني دانييل باساريلا الذي سجل 43 هدفاً، ومانويل بيليجرينا الذي سجل 45 هدفاً.



ويلتقي برشلونة، السبت القادم، مع غريمه أتليتكو مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وهو أول فريق يستقبل هدفًا للبرغوث الأرجنتيني مع برشلونة من ركلة حرة مباشرة، في مباراة اكتسح فيها برشلونة الأتليتي بستة أهداف مقابل هدف في 4 أكتوبر 2008.