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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة الهجرة تهنئ مصريا بالخارج لحصوله على جائزة التميز العلمي لعام 2021

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور طارق عبد العزيز، لحصوله على جائزة التميز العلمي لعام ٢٠٢١ من الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء (American Physiological Society) في مجال أبحاث الكلى، ضمن أفضل 5 باحثين ما بعد الدكتوراه.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا النجاح مدعاة للفخر والاعتزاز، مضيفة أن المصريين بالخارج لديهم القدرة بأن يكونوا خير سفراء لمصر عن طريق علمهم وخبراتهم والخدمات التي يقدمونها للعالم من خلال هذا العلم.

وأعربت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي أجرته مع الدكتور طارق عبد العزيز، عن تمنياتها له بمزيد من التقدم والنجاح في مسيرته العلمية، مؤكدة أن "مصر تستطيع" ليس مجرد عنوان لمؤتمرات وزارة الهجرة للعلماء والخبراء بالخارج، ولكنه شعار وحقيقة وواقع لما يحققه المصريون بالخارج من نجاحات.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق عبدالعزيز عن سعادته باتصال وزيرة الهجرة وتهنئة سيادتها له، وأوضح أن الدولة المصرية دائما تقف بجانب أبنائها في السراء والضراء، مؤكدا استمرار عمله وسعيه لرفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية.

وحصل الدكتور طارق عبدالعزيز على جائزة التميز العلمي لعام ٢٠٢١، حيث تم اختيار أفضل 5 باحثين من بين أكثر من 3000 باحث مشارك في اجتماع علم الأحياء التجريبي. وقد قُدمت الجائزة تكريما له عن اكتشافه للبروتين المسبب لمرض ارتفاع ضغط الدم (Hypertension)، وهو نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح فب الدم وعدم قدرة بعض القنوات العصبية (Epithelial Sodium Channel)، في الكليتين على العمل بصورة طبيعية، وسيتم نشر البحث قريبا في مجلة علمية عالمية مرموقة بعد اعتماد تسجيل البروتين الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور طارق عبدالعزيز تخرج من كلية العلوم جامعة المنيا، وحصل على درجة الدكتوراه في فسيولوجيا الأعصاب والسموم من جامعة جرونوبل الب بدولة فرنسا عام ٢٠١٦، ثم ابتعث في مهمة علمية إلى جامعة كيوتو بدولة اليابان عام ٢٠١٨، وحاليا في مهمة علمية بمركز العلوم الطبية بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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