تسريبات تكشف مواصفات خارقة لهواتف ZenFone 8 القادمة من ASUS .. صور

كشفت تسريبات جديدة عدد من مواصفات مجموعة ZenFone 8 من شركة ASUS ، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها أن يتم إطلاقها فى 12 مايو القادم ، حيث ستاتى الهواتف بعدد من الإمكانات الكبيرة التى ستمكنها من المنافسة فى السوق مع الشركات المنافسة.

وبحسب موقع Gadgets Now فإن هواتف ZenFone 8 ستحصل على تصنيف تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار إلى جانب إحتوائها على أحدث معالجات كوالكوم لفئة الهواتف الرائدة Snapdragon 888 الذى سيضمن لها أداء قويا.



وأظهرت التسريبات عددا من الصور التى تبرز شكل وتصميم هواتف ZenFone 8 من شركة ASUS حيث ستأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، ودقة + FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وستعمل هواتف ZenFone 8 بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888 ، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت رام، ومسحة تخزين داخلى تبدأ من 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 11 ، بالإضافة إلى أن البطارية ستدعم الشحن السريع بقوة 30 واط .



ومن المقرر أن تقدم هواتف ZenFone 8 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر من نوع Sony IMX686 من شركة سونى، مع كاميرات فائقة الاتساع ومستشعر للعمق.