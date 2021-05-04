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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات خارقة لهواتف ZenFone 8 القادمة من ASUS .. صور

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات خارقة لهواتف ZenFone 8

كشفت تسريبات جديدة عدد من مواصفات مجموعة  ZenFone 8 من شركة ASUS ، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها أن يتم إطلاقها فى 12 مايو القادم ، حيث ستاتى الهواتف بعدد من الإمكانات الكبيرة التى ستمكنها من المنافسة فى السوق مع الشركات المنافسة.

 

وبحسب موقع Gadgets Now فإن هواتف  ZenFone 8 ستحصل على تصنيف تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار إلى جانب إحتوائها على أحدث معالجات كوالكوم لفئة الهواتف الرائدة Snapdragon 888 الذى سيضمن لها أداء قويا. 

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Asus ZenFone 8 Mini Design Tipped via Alleged Case Renders, May Sport Dual Rear Camera Setup

 


وأظهرت التسريبات عددا من الصور التى تبرز شكل وتصميم هواتف ZenFone 8 من شركة ASUS حيث ستأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، ودقة + FHD ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

IP68 rating teaser


وستعمل هواتف ZenFone 8   بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888 ، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت رام، ومسحة تخزين داخلى تبدأ من 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 11 ، بالإضافة إلى أن البطارية ستدعم الشحن السريع بقوة 30 واط .

ZenFone 8 mini will have a 5.9-inch display and Snapdragon 888 SoC


ومن المقرر أن تقدم هواتف ZenFone 8  كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر من نوع Sony IMX686 من شركة سونى، مع كاميرات فائقة الاتساع ومستشعر للعمق.  

 

 

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