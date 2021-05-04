صراع القاع يشعل مواجهة الإنتاج الحربي والبنك الأهلي في الدوري

يستضيف فريق الإنتاج الحربي نظيره البنك الأهلي، اليوم، الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء، على ستاد، السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الإنتاج الحربي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتساوي مع البنك الأهلي صاحب المركز الـ 17، وقبل الأخير، والحصول على دفعة قوية للقتال من أجل البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

على الجانب الآخر يطمح فريق البنك الأهلي، للهروب من منطقة الهبوط، مؤقتا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز البنك الأهلي على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد.



َويحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الـ 18 والأخير.