إثيوبيا ترفض ربط سد النهضة بأزمة الحدود مع السودان وتتمسك بقيادة أفريقية للمفاوضات

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي إن بلاده ستظل تتمسك بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة و"لن تقبل بتحركات السودان لربط مسألة الحدود"، بهذا الملف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مفتي اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الإثيوبية بأديس أبابا.

وأضاف مفتي "مازالت التصريحات السودانية العدائية مستمرة ولم يكتفى السودان بالاعتداء على أراض إثيوبية بل انتقل إلى الادعاء بتبعية إقليم سد النهضة".

وأشار إلى أن "تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول جوموز أمر مؤسف ونرفضه تماما وسنصدر بيان مفصلا حوله".